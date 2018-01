A kormány kapkod - Újabb megszorítás a menekülteknek

„A kormány döntött: mostantól az illegális migrációt támogatja” – így kommentálja a Migration Aid a hírt, mi szerint öt helyett egy nap már csak egyetlen menekült léphet törvényesen Magyarország területére. Az eddigi helyzetben is fél-egy évet kellett várakoznia a háborús övezetekből érkező menekülteknek, mielőtt beadhatták menedékkérelmük. A várakozási idő így akár öt év is lehet – nem reális, írja a Migration Aid, hogy ezt bárki kivárja. Ráadásul az új helyzet szükségszerűen szétszakítja a menedéket kérő családokat is.

A kormány kínosan kapkod, mióta kiderült, a bősz migránsozás közepette valamennyit azért mégis segít a menekülteken. A mostani döntés is illeszkedik a sorba.

Előzőleg pedig szerdán, január 24-én a Belügyminisztérium indoklás nélkül törölt 13, a befogadott menekülteknek segítő pályázatot. Az erről szóló hirdetmény a Belügyi Alapok oldalon olvasható. A nyilvánosságra válaszul törölt pályázatok többek közt kísérő nélküli kiskorúak védelmére és iskoláztatására vagy éppen jogsegély nyújtása biztosítottak volna forrásokat.