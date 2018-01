7-en a 7-ről - Mi a különbség 1300 menekült és 1300 oltalmazott között?

Arató András, Klubrádió

Most elmaradt a Horthy emlékmise, mert váratlanul épp úgy esett volna egybe a Holokauszt Nemzetközi Emléknapjával, mint olykor Hanuka és karácsony, vagy húsvét és hétfő. Egy ilyen inzultust joggal kért volna ki magának egy kicsit is öntudatos, derék mezei antiszemita, Dunyhás testvér például, hát még maga a fő fregatt kormányos, ha megéli. Annyit tehát mondhatok: húzz el onnan, ahol ezek oltalmaznak!

Avar János, újságíró

Pontosan annyi, mint Németh Szilárd és Németh Szilárd között. Orbán és Orbánt persze már nem mernék mondani, mert ha sorba állítanánk az elmúlt harminc év Orbánjait, nehéz lenne köztük rendet tartani, nehogy egymásnak essenek. Talán csak az, hogy az oltalmazottat menekítjük, a menekültet viszont nem oltalmazzuk.

Bolgár György, rádiós újságíró

Ami Orbán és Orbán között. Ahogy Karinthy írta: "azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással." Két Orbán is játszik egymással, de főleg velünk.

Farkasházy Tivadar, Hócipő

A kérdés jó, csak nem szeretnék a Habony Művek beszállítója lenni. Mint amikor kitalálják, hogy felhozzák Szél Bernadettet Karácsony Gergely és Vona Gábor nyakára azzal, hogy rászabadítják a rezsibiztost. A távoltartás meg a 25 százalékos adó is bornírtság, de arra kiváló, hogy megint ne arról beszéljünk, hogyan döglünk meg hét évvel korábban, mint tőlünk nyugatra, meg hogy milyen remek dolgokat mondtak a srácok az okos-zseblámpás tüntetésen.

Horváth István, hírlapíró

Porszem került a gépezetbe: a rablóbanda egyik másodrendű senkije (kisrabló) véletlenül nem hazudott.

Horváth Zoltán, újságíró

Eredetileg nem volt semmilyen különbség. Ide menekültek, oltalmat kaptak, és elvoltak itt. Még némi támogatást is kaptak. Most azonban, hogy szélesebb körben ismertté vált a jelenlétük, fennáll a veszély, hogy azok szemében, akiket a kormányzati propaganda két éve folyamatosan tuningol erre, ők lesznek a plakátokon, hirdetésekben, nemzeti konzultációban emlegetett vérszomjas "migráncsok". Így azután az 1300 érintett nagyon hamar megtudja majd, mi is a különbség az oltalmazottság és a menekülés között...

Veress Jenő, a Népszava főmunkatársa

Mindkettő olyan, mint Columbo felesége: még senki nem látta. Akárcsak Balog Zoltán ezer kopt családját. A kormányzati oltalmazásról pedig Karinthy nyula jut eszembe: „falhoz vágom, és szétloccsantom a fejét, azt az ostoba, makacs, szamár fejét, amivel nem akarja megérteni, hogy csak meg akarom simogatni”.