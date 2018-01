Siker után duplázna Babos Melbourne-ben

Babos Tímea női párosban megnyerte az Australian Opent, így pályafutása első felnőtt Grand Slam-győzelmének örülhetett. A magyar éljátékos holnap vegyes párosban játszik döntőt.

Babos Tímea Kristina Mladenovic oldalán diadalmaskodott magyar idő szerint tegnap reggel: a magyar-francia duó 6:4, 6:3-re verte az orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina alkotta párt.

„A döntő elképesztő volt, hihetetlen jól játszottam, egy pillanatig sem izgultam" – beszélt a győzelem után Babos. – A világ egyik legjobb párosa ellen sikerült nyerni. Elképesztő érzés, boldog vagyok, hogy végre Grand Slam-bajnok lettem. Ezt a döntőt mi nyertük meg, nem adták oda nekünk. Mámor, öröm, ami bennem van, néhány könnycsepp is kicsordult. Most talán a világ egyik legjobb páros játékosának mondhatom magam. A WTA Finals után az első Grand Slamet is sikerült megnyerni, és most szeretnék megszerezni egy újabb trófeát. Az eredmény alapján azt mondhatom, hogy az elődöntő és a döntő volt a legkönnyebb. Nem emlékszem, hogy utoljára mikor adtam vissza ennyire jól a labdákat, végig mi irányítottunk. Fontos állomás ez a karrieremben, emlékszem, nem egyszer pityeregtem Grand Slam-torna után, hogy nem sikerült, most pedig az örömtől sírok – zárta szavait a magyar játékos, aki stábjának, a közönségnek és a szponzoroknak is megköszönte a támogatást.

A 24 éves soproni sportolónak ugyanakkor nem volt sok ideje az ünneplésre, ugyanis Rohan Bopanna oldalán a döntőbe jutásért játszott vegyes párosban. Az ötödik helyen kiemelt magyar, indiai kettős a María José Martínez Sánchez, Marcelo Demoliner spanyol, brazil duót verte három játszmában, 7:5, 5:7, 10:6-ra. Babosék a verseny vasárnapi döntőjében – magyar idő szerint reggel 6-kor – a Gabriela Dabrowski, Mate Pavic kanadai, horvát kettőssel találkoznak.

Az elsőszámú hazai női teniszjátékos legújabb sikerével már most illusztris névsorhoz csatlakozott, korábban magyarként Asbóth József (Roland Garros, 1947) és Körmöczy Zsuzsa (Roland Garros, 1958) nyert egyesben a felnőttek mezőnyében Grand Slam-tornát, míg párosban Taróczy Balázsnak (Roland Garros 1981, Wimbledon 1985) és Temesvári Andreának (Roland Garros, 1986) sikerült a bravúr.

A pénteki játéknapon Roger Federer bejutott a férfiak döntőjébe, ahol Marin Ciliccsel találkozik. A 19-szeres Grand Slam-győztes 6:1, 5:2-re vezetett az U21-es világbajnok, Csung Hje On ellen, amikor a dél-koreai teniszező lábsérülés miatt visszalépett az elődöntőtől, így a svájci klasszis alig egy óra játék után hagyhatta el győztesen a pályát.

„Régebben én is játszottam hólyagos lábbal, ami nagyon tud fájni. Egyszer eljön az a pont, ami után már nincs tovább” – nyilatkozta Federer, aki elárulta: a második szettben érezte ellenfelén, hogy valami gond lehet, mert lassult a játéka. A svájci teniszező elmondta: örül, hogy bejutott a döntőbe, de így "keserédes" számára a győzelem.

A 36 éves, címvédő Federer hatodszor nyerheti meg az év első Grand Slam-tornáját, amennyiben a vasárnapi fináléban legyőzi a horvát Marin Cilicet. A svájci sztárnak ez lesz pályafutása 30. GS-döntője.

Babos Tímea tornagyőzelmei párosban 2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani) 2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi) 2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán) 2013 Marrákes (Mandy Minella) 2013 Szucsou (Michaella Krajicek, holland) 2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah) 2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh) 2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani) 2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia) 2015 Marrákes (Kristina Mladenovic) 2015 Róma (Kristina Mladenovic) 2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova) 2017 Rabat (Andrea Hlavackova, cseh) 2017 Taskent (Andrea Hlavackova) 2017 Moszkva (Andrea Hlavackova) 2017 Szingapúr (Andrea Hlavackova) 2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)







Korom Milán