Dániában a tehetség

A 16 éves Burai Erik tegnap óta hivatalosan is a Korcsmár Zsoltot is foglalkoztató dán Midtjylland labdarúgócsapatának vallhatja magát. Burai 2010 óta tartó pályafutása során 161 hivatalos mérkőzést játszott, ezeken 171 alkalommal talált be, a dánok örülnek a megszerzésének. "Azért szereztük meg Burai Eriket, mert úgy gondoljuk, idővel kitűnő játékos válhat belőle. Egyelőre az U17-es csapatunkban szerepel majd, ahol majd jobban megismerkedhet a klubbal – mondta a Midtjylland akadémiájának igazgatója, Flemming Broe.