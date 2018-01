Klebelsberg miniszter lelkesedése a fasizmusért

Szerinte az egy lelki mozgalom, az olasz nép lelkének különös és egészen sajátos megnyilvánulása

Az egyik római fascista újság budapesti tudósítója meginterjúvolta Klebelsberg minisztert, akihez a többi között azt a kérdést intézte, vajon mi a véleménye a fascizmusról és Mussoliniról. A fascista lap munkatársa nyilván jól tudta, kihez fordul ezzel a kérdéssel, jól tudta, hogy a magyar kultuszminisztertől olyan választ kell kapnia, amely a fascista sajtó szabályainak és szellemének teljesen megfelel. És valóban: Klebelsberg nyilatkozata kétségtelenül kielégítheti nemcsak a fascista szerkesztőség, de Mussolini feketeinges hordáinak az igényeit is.

Azt mondja a magyar kultuszminiszter a fascista lapban közölt nyilatkozatában, hogy ő olyan mozgalomnak tartja a fascizmust, amely nagy hatással lesz az egész világra, de különösen az európai művelt nemzetekre. A fascizmus — mondja a továbbiakban Klebelsberg miniszter — véleménye szerint nem annyira egy politikai pártnak a mozgalma, mint inkább lelki mozgalom, az olasz nép lelkének különös és egészen sajátos megnyilvánulása.

Az olasz néptömegek valószínűen fölháborodással veszik majd tudomásul, hogy nemcsak Mussolini és gárdája, hanem a magyar kultuszminiszter is az olasz nép lelki szükségletének tulajdonítja azt a fascizmust, amelyet fölsorakoztatott szurony erdővel oktrojálnak rá az olasz népre. És hogy Magyarország közvéleménye mit szól Klebelsberg miniszternek a fateizmusért való őszinte, leplezetlen lelkesedéséhez?

Hát ez az, ami nem lep meg bennünket. Hiszen a Bethlen-kormány tagjai külön-külön és együttesen is már számos tanújelét adták annak, hogy ők nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is őszintén lelkesednek a. fascista módszerekért. Magyarország népét tehát o tekintetben nem érheti már meglepetés. De annál inkább éri majd Klebelsberg miniszter úrékat, akik abban reménykednek, hogy a fascista diktatúra nagy hatással lesz azokra az európai kultúrállamokra is, amelyek undorral és megvetéssel fordulnak el a fascista módszerektől, éppúgy, mint maga az olasz nép, amely egyelőre még szenvedő áldozata a Mussolini-féle önkényuralomnak.

Népszava 1927. január 27.