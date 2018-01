Benzema lapátra kerülhet Madridban

Igazán nagy rangadó nélkül folytatódik a négy nagy európai labdarúgó-bajnokság, az angol, a német, a spanyol és az olasz pontvadászat, ám az említett ligák így is bőven szolgáltatnak beszédtémát ezekben a napokban.

Leginkább a Real Madrid trénerének, Zinadine Zidane-nak kell törnie a fejét, hogy a királyi gárda miképp térhetne vissza a győztes útra. A blancók lemaradása több mint tetemes a spanyol bajnokságban, ráadásul időközben a Király Kupától is búcsúzni kényszerült a Real - szerda este a Leganés parancsolt megálljt a Bajnokok Ligája címvédőjének. A legfrissebb hírek szerint Florentino Pérez klubelnök új támadósort szeretne a következő idényre, így Karim Benzema maradására nem sok esély mutatkozik. Sajtóhírek szerint a francia hazájában vigasztalódhatna, ugyanis a PSG mutat érdeklődést iránta. A csatár képviselője állítólag már fel is vette a kapcsolatot a párizsi egyesülettel, amely akár Edinson Cavani játékjogát is belevonhatja az üzletbe.

Eközben az angol csapatok is próbálnak erősíteni, az Arsenal a dortmundi Pierre-Emerick Aubameyangot és a West Bromwich Albion hátvédjét, Jonny Evanst csábítja. A Manchester City eközben az Athletic Bilbao bekkjét, Aymeric Laporte-t szemelte ki, aki hétfőn már orvosira érkezhet a kékekhez. Antonio Conte együttese, a Chelsea ugyanakkor továbbra sem tud megegyezni az AS Roma támadójával, Edin Dzekóval.

Érdekesebb hétvégi közvetítések

Szombat

Bayern München–Hoffenheim (15.30, tv: Eurosport2)

Valencia–Real Madrid (16.15, tv: Sport1)

Werder Bremen–Hertha (18.30, tv: Eurosport2)

Liverpool–West Brom (20.45, tv: Sport2)

Vasárnap

Chelsea–Newcastle (14.30, tv: Sport2)

Milan–Lazio (18.00, tv: Digi Sport1)

Roma–Sampdoria (20.45, tv: Digi Sport1)

Barcelona–Alavés (20.45, tv: Sport2)