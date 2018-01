LMP: olcsó áram helyett a strómanok zsebét tömi a Fidesz

Miközben a Fidesz olcsó áramot és a megújuló energiaforrások használatának támogatását ígérte, csupán az oligarcháinak és strómanjainak zsebét tömte, és még biztonsági kockázatokat is okozott a paksi beruházással. Ezt Demeter Márta országgyűlési képviselő jelenettte ki budapesti sajtótájékoztatóján kifogásolva, hogy a kormányzat "kozmetikázott" adatokat küldött az uniónak a megújuló energiaforrások használatáról. A kedvező számok ugyanis csak úgy jöhettek ki, ha azokba még a lopott fával fűtést is beszámították.

Kifogásolta, hogy szélerőművek létesítésére 2010 óta nem adtak ki engedélyt, az otthonok 70 százaléka pedig elavult, ezért energiapazarló. Ugyancsak bírálta a rezsicsökkentést, mondván, az energia világpiaci ára zuhan, így az árak akár a felére is csökkenthetők lennének. Demeter Márta a tájékoztatón bemutatta pártja két budapesti képviselőjelöltjét is: Barta Jánost, aki Zuglóban indul az országgyűlési választáson, valamint Mizsei Lászlót, aki a XVI. kerületben méreti meg magát. Mint kőbányai képviselőjelölt, Demeter Márta szólt a X. kerületi lakhatási problémákról is, egyebek mellett arról, hogy 72 életveszélyessé vált lakásból kell kiköltözniük az embereknek úgy, hogy az önkormányzat nem biztosít nekik cserelakásokat. (MTI)