Kern András: Szeretek szabálytalanul élni

Persze. Meg millió más dolog is kell hozzá. Általában nem lehet megfejteni a művészi képesség titkait. Keresni lehet rá a választ, én évtizedek óta próbálkozom is ezzel. Miért olyan jó Marlon Brando? Miért volt olyan jó fiatalon Robert de Niro, miért nem olyan jó most? Miért volt olyan jó Latinovits? Engem ez nagyon érdekel. De nem tudnám a megoldást. Legjobban talán az tetszik a „mi a színészet” megfogalmazásai közül, amit egyszer Marton László barátom, a Vígszínház korábbi igazgatója, rendezője mesélt nekem. Egy anekdota. Laurence Olivier az Otellót játszotta, egy este különösen szédületes volt, ámulattal nézték a kollégái is. Eljött az előadás szünete, ő meg dühöngve, mintha haragudna valakire, beviharzott az öltözőjébe. Bevágta maga mögött az ajtót. Aztán nagy nehezen mégiscsak beengedte az asszisztensét, aki leborult előtte: „Larry, miért dühöngsz, életedben most voltál a legjobb.” Laurence erre csak annyit felelt: „Igen, de bárcsak tudnám, miért.” Igaza van. Nem lehet megfejteni a tehetség rejtélyét, sem a közönséggel való kapcsolatot, azt sem lehet tudni, este átrepül-e a fejünk fölött az angyal, óriási lesz-e az alakítás, vagy harmatgyenge. És hát változnak az idők. A színészek ideje is változik.