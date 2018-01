A Scala zenészei a Müpában

Az opera az 1800-as években olyan népszerű lett Itáliában, hogy az a hangversenytermi zenei élet, amelyet Európa többi országában akkorra már kialakult, alig létezett arrafelé. Ha belegondolunk, a sok nagy olasz dirigens, aki az elmúlt évtizedekben világhírt ért el, Toscaninitől Abbadón át éppen a csütörtökön este nálunk járt Riccardo Chailly-ig - aki 2015 óta vezető zenei pozíciókban dolgozik a Milánói Scalában - mind világszerte máshol működő híres zenekarok élén érték el sikereiket.

Pályakezdő éveiket tölthették akár éppen a Scala előadásait irányítva, de Abbado csak 1982-ben jutott el oda, hogy az egyik legnagyobb hírű operaház zenészeiből hangversenyező zenekart is szervezzen. Ez a Filarmonica della Scala, amely évente több koncertet ad magában az anyaszínházban, és turnéznak is Európa legnagyobb hangversenytermeiben, a leghíresebb dirigensekkel. Budapesti koncertjük után Chaillyval Párizs, majd London a következő állomás. Két éven belül másodszor jártak nálunk, és megállapítható, ha kell, nagyon szépen tudnak játszani a zenészek. Jól szólt a vonóskar, a fúvós szólistáknak is jutott sok szép feladat, kitűnően megoldották. Műsoruk mindhárom száma orosz zeneszerzők műve volt, Csajkovszkij 2. „Kisorosz”, vagyis ukrán népi dallamokat felhasználó szimfóniájával kezdték.

A zenekar naptárából kitűnik, mostanában inkább a zeneszerző negyedikjét játsszák, ezért is lehetett, hogy az első tétel nem volt igazán kidolgozott, mintha a hangversenyen akarta volna összehozni végleges formájára a művet a karmester és a zenekar. A többi tételben viszont már sok szépet és jót hallottunk. Sosztakovics rövidke szvitet szerkesztett a Kisvárosi Lady Machbet című operája zenei anyagából. A második részben hangzott el a Sztravinszkij Petruskájának 1947-es változata előtt, a két műben a zenekar tanúbizonyságot adhatott róla, milyen kiváló erők alkotják, sok-sok mozzanat élményszerű volt előadásukban. Chailly feladata az lenne, ha marad erre energia a napi zenekari árokbeli munkájuk mellett, hogy egy olyan koncertező szimfonikus zenekart alakítson ki, amelynek művészei, szekciói egységesen, azonos célért tudnak együttműködni. Ő maga tisztában lehet az egész szimfonikus repertoárral, a többieknek ezen a téren még több gyakorlatra van szüksége.

A Filarmonica della Scala koncertjének programja:

Csajkovszkij II. „Kisorosz” szimfónia

Sosztakovics Kisvárosi Lady Machbet - szvit

Stravinsky Petruska (1947-es változat)

vezényel.: Riccardo Chailly

helyszín: 2018. január 25. Művészetek Palotája Bartók Bála Nemzeti Hangversenyterem

Varga Péter