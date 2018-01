Orosz bűnözők hada kaphatott állampolgárságot

Sok ezer euróért vásárolt hamis papírokkal szerezhettek magyar állampolgárságot ukrán bűnözők, akik így szabadon mozoghatnak az EU-ban.

Terroristák, drogkereskedők, pénzbehajtók és stricik szerezhettek magyar állampolgárságot az Orbán-kormány "segítségével", írja a Hír TV-re hivatkozva az Index. A célpontnak nyilatkozó források úgy becsülik: 5-6 ezer, a volt Szovjetunió területéről származó bűnöző mozoghat szabadon így az Európai Unión belül.

Ami a biznisz menetét illeti: a bűnözők Ukrajnában 15 ezer euróért szerezhettek születési anyakönyvi kivonatokat, majd ezek alapján valamilyen magyar felmenőre utaló névvel új papírokat kértek az ukrán hatóságoktól, hogy aztán magyar állampolgárságért folyamodjanak. Ez azonban még nem garantálta volna önmagában a sikert - ahhoz az kellett, hogy az új állampolgárokat átvilágító nemzetbiztonsági szervek ne ellenőrizzék az adatokat az ukrán hatóságoknál, így titokban maradt az állampolgárságot igénylők hamis személyazonossága.

2011 és 2014 között több mint 623 ezer kérelmező kért egyszerűsített honosítást, a Célpontnak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az esetről csak annyit mondott, hogy a visszaélések száma még mindig elenyésző volt az egyszerűsített honosítás során.

Az ukrán határ menti állampolgárság-bizniszről az Index.hu is készített Göbölyösi Soma-díjas oknyomozó cikksorozatot, amely után a nemzetpolitikai állampolgárság nevében Wetzel Tamás helyettes államtitkár is elismerte, hogy a kormány is tudott a honosítással kapcsolatos