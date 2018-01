Amerikai csapatokat is lövetne a török elnök

Az amerikaik még egy semleges biztonsági zóna kialakításáról beszélnek a szír-török határon, de a helyzet egyre durvul a két hadsereg között, és a török elnök már terroristaként emlegeti az USA katonáit.

Nem mozdul ki kurdirtó álláspontjáról a török elnök: Erdogan újra leszögezte,írja a 444.hu, hogy Szíriában Afrin elfoglalása után kelet felé fordulnak, és a nagyobbik kurd enklávét is "megtisztítják a terroristáktól", mert az a föld a "törökök arab testvéreihez" tartozik. És a jelek szerint az elnököt az sem rettenti el, hogy Manbidzsba amerikai katonák is állomásoznak - éppen azért, hogy jelenlétükkel eltanácsolják a török hadsereget a város ostromától. Erdogant azonban - hivatalosan mindenképp - hidegen hagyja, hogy "amerikai zászló alatt is vannak ott terroristák".

Az amerikai hadsereg egyelőre arra számít, hogy a törökökkel egyetértésben létre tud hozni egy semleges biztonsági zóna kialakításáról a török - szír határon. (Megjegyzendő: ez lenne az "üzemszerű működés, hiszen,Törökország és az USA elvben egymás szövetségesei a NATO-ban.) Csakhogy a helyzet egyre feszültebb.