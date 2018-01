Úristen, az ENSZ-et is felfalta Soros

Már nemcsak Magyarországért, de egész Európáért aggódik a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, mondván: a vén kontinenst is odadobják a migránsoknak.

Az ENSZ-ben kezd erősödni a migráció támogatása, egy olyan javaslatcsomag készül, amely "kísértetiesen hasonlít Soros György tervére", mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1 -en. Tuzson Bence szerint persze mindez nem előzmény nélküli, Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár már évekkel ezelőtt is a migráció mellett érvelt.

Ez most az ENSZ-ben "szintet lépett". Egy olyan csomagon dolgoznak, amelynek célja a migráció felerősítése a világban. Azt szorgalmazza, hogy az országok nyissák meg határaikat, bontsák le a jogi határzárakat, továbbá részesítsék előnyben azokat a szervezeteket, amelyek erősítik a migrációt - mondta. Ez Magyarországnak, de Európának sem érdeke. Ez a folyamat egész Európa kultúráját fogja szétverni - fogalmazott az államtitkár. És ezzel a kormányzati kommunikáció is szintet lépett, hiszen eddig Európa volt a migrációs-bűnbak, most viszont a vén kontinens is egy világszervezet áldozatává/martalékává vált.