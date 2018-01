Nyugdíjaskorba lépett a legó

Alig van olyan felnőtt és gyerek a világon, akinek az életében ne játszott volna szerepet az építőjáték, ami egy dán asztalos műhelyéből indult világhódító útjára az ötvenes években.

A legó építőkockát 1958. január 28-án szabadalmaztatták, de már a harmincas években is játszottak hasonlóval gyerekek - igaz, azok a kockák még fából készültek. 1934-ben egy dán asztalosmester átállt a játékok gyártására, cégének kitalálta a Lego nevet, és a műanyag is kezdett elterjedni a világban, a fakockákat felváltották a plasztik építőelemek.

Billundban, a legó szülővárosában nyitották meg az ősszel a Home of the Brick (azaz: a Kocka háza) névre keresztelt múzeumot és élményparkot. A tervezők még az épület formájánál is figyeltek a legó alapelvére, a játékosságra. Ezért nemcsak az egymáshoz kapcsolt épületrészek szerkezetét tervezték építőkockaszerűen, de még a homlokzatát is úgy dekorálták téglával, mintha az egész ház semmi másból nem állna, csak legóból. A belsejében pedig 25 millió apró játékelemet használtak fel ahhoz, hogy egy egészen különleges vizuális élményben legyen része a látogatónak.

Valójában egy mozaikszó? A „leg godt” kifejezésből származik, ami nagyjából annyit jelent, hogy „jól játszani”. Bár az etimologizálni szeretők később a latin „összerakok” kifejezést is belelátták a szóba, a latin nyelvet ismerők szerint ez csak egy szelíd csúsztatás, mert a lego latinul annyit jelent: „olvasok”.

A négyszögletes építőelem jelenlegi formáját 1958-ban nyerte el, a legnagyobb újdonságnak a lyukas alsórész és a kis kiálló bütykei számítottak, amelyek segítségével más elemekkel, végtelen variációban lehetett összekapcsolni – írja a travelo.hu.

1978-ban jelent meg az első klasszikus minifigura, amelynek mozgatható volt a keze és lába, arcára pedig barátságos mosolyt rajzoltak. Rengeteg készletben megjelentek, városokban, épületekben és járművekben lehetett elhelyezni. A „Light & Sound" (fény és hang) készletek 1986-ban jelentek meg, ezekhez már elemtartó, lámpák és szirénák is tartoztak. 1972-ben a közlekedési lehetőségek is kibővültek a vízen úszó hajótestek megjelenésével.

Japánban még a sültkrumpli is formára vágott Tavaly áprilisban nyílt meg egy Legoland Nagoyában, ahol még a szakácsokat is rendszeresen megihleti a sajátos játékforma, ezért a téglatestekké tömbösített sült krumpli mellett számos ételt szolgálnak fel legósítva. Japánban egyébként ez a harmadik Legoland, hasonló néven működik egy Oszakában és Tokióban is, igaz, utóbbiak csak egy bevásárlóközpont részeként.

Másfél éve nyílt meg a Dubai Parks & Resort nevű komplexum, amely három különböző témaparkot foglal magában: az indiai filmes témára épülő Bollywood Parkot, a hollywoodi tematikájú Motiongate Dubai parkot és a Legoland Dubai-t, amelyhez egyébként egy víziparadicsom, a Legoland Water Park is tartozik.

Több mint 40 interaktív játékot tartogat, a területén mintegy 15.000 legómodellt lehet találni, amelyeket összesen 60 millió építőelemből állítottak össze. A témaparkot hat részre osztották és egy kikötővel is felszerelték. A látogatók a park egy külön szekciójában tenger alatti kalandokban vehetnek részt, a központnak számító Miniland-ben pedig a világ legfontosabb építményeit csodálhatják meg legó-változatban.