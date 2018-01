Női kézilabda BL - Győzelmet ért a remek második félidő

A Buducnost Podgorica elleni 34-26-os sikerrel kezdte meg szereplését a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjében.

Ismét útra kelt az FTC-Rail Cargo Hungaria.

Amint ahhoz a budapesti zöld-fehérek az őszi idényben – illetve a korábbi években is – már hozzászokhattak, az FTC „albérletben” vívja a BL-mérkőzéseit: a helyszín a középszakasz nyitányán is Dabas volt. A hazai élvonalban listavezető együttes a vidéki helyszín ellenére is számíthatott szurkolóira, hiszen a hivatalos adat szerint 2498 fő befogadására alkalmas OBO Arénara képletesen már csütörtökön ki lehetett volna akasztani a megtelt táblát, a hangulat pedig a népligeti csarnokét idézte.

Az ellenfél, a 2012-es és 2015-ös BL-győztes, a legutóbbi kiírásban is Final Four résztvevő Buduncnost Podgorica már kevésbé emlékeztetett korábbi önmagára, már ami az eddigieket illeti. A montenegrói együttes „rettegett” triója, Katarina Bulatovic, Cristian Neagu és Dragana Cvijic már nem a Podgorica színeiben szórja a gólokat, ez pedig bizony a csapat szezonbeli teljesítményén is meglátszik: a csoportkörben vendégként mindannyiszor pont nélkül maradt a Buducnost, amely ellen mégis rangadóra készülhetett az FTC, a felek ugyanis egyaránt 4-4 pontot vihettek magukkal a középdöntőbe.

Dabason a vendégek kerültek előnybe, Bíró Blanka védéseinek (is) köszönhetően mégsem tudtak meglépni, sőt: pár perc után már a magyaroknál volt az előny. A fórt tartósan egyik együttes sem tudta megtartani. Így történt egészen a 16. minutumig, amikor a rövidzárlat perce következett: alig 60 másodperc leforgása alatt megfordult az állás (9-11). Erre már a budapestieket felkészítő Elek Gábor is reagált, időt kért, a szusszanásnyi szünet után azonban tovább mélyült a „szakadék”: Jovanovic egyből kihagyott egy ziccert, Dijana Ujkic viszont nem, így 12-9-re vezetett a Buducnost.

A következő percekben visszakapaszkodott a Ferencváros, amely miután feljött 13-13-ra, emberelőnyben támadhatott – ekkor kért játékmegszakítást a keményen védekező vendégek trénere is. Huszonkilenc perc után 18-18-ra álltak a felek, a slusszpoénról aztán Márton Gréta gondoskodott, aki az aréna ülőhelyein helyet foglalókat is talpra ugrasztotta akkor, amikor a játékrész végét jelző sípszó előtt nyolc másodperccel betalált (19-18).

A második félidő több kapusbravúrral kezdődött, a házigazda kapuját ekkor már Szikora Melinda védte. Háfra Noémi, Márton Gréta és Kovacsics Anokó révén növelte előnyét a Ferencváros, majd Lukács és Háfra újabb találatai között csak egyszer érkezett válasz, így minden korábbinál nagyobb különbséggel, néggyel elment az FTC, amikor Bojana Popovic ismét magához hívta a vendégjátékosokat.

A ferencvárosi hengert ekkor már semmivel sem lehetett megállítani: Kovacsics meglőtte a 25.-et is, Szikora pedig szinte mindent hárított. Amikor Popovic harmadszor, 10 perccel a vége előtt időt kért, 31-23-at mutatott az eredményjelző, a vége 34-26 lett.

„Várható volt, hogy az jelenti majd a fordulópontot, hogy a szoros első félidő után melyik csapat tug először megnyugodni és hatékonyan védekezni. Ezt mi tettük meg, Szikora Melinda védései önbizalmat adtak a védelemnek” – értékelt a Népszavának Kovacsics Anikó.

Sikerének köszönhetően az FTC tartja a lépést következő, vasárnapi ellenfelével, a csoport második helyén álló Metz együttesével.

Győrben nem szomorkodnak Mint szombati számunkban beszámoltunk róla, a BL-címvédő Győri Audi ETO KC 28-22-re kikapott a CSM Bucuresti csapatától a középdöntő 1. csoportjának pénteki, bukaresti mérkőzésén. A találkozó után a magyarok játékosa, Tomori Zsuzsanna azt mondta, nem kell szomorkodni a vereség miatt, egyszerűen csak tanulni kell a pénteken történtekből. A folytatásban a győriek február 5-én a Nykobinget fogadják.

Hatos Szabolcs