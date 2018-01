Fideszes önkitüntetés

Az agrár- és környezettudományi karon 68, a gazdaságtudományin 62, a pedagógiain 42, a művészetin 9 hallgató tett sikeres záróvizsgát az elmúlt szemeszter végén a Kaposvári Egyetemen. Háromnegyedük át is vehette diplomáját a múlt pénteki oklevélátadó ünnepségen.

Több díszvendég mellett jelen volt Gelencsér Attila, Kaposvár és környékének fideszes országgyűlési képviselője is, méghozzá kettős szerepben: nemcsak politikusként, hanem családtagként is, hiszen felesége és két lánya is a diplomázók között szerepelt. Sőt, az esemény végén, amikor a hagyományok szerint a karok hallgatói önkormányzatai (HÖK) a „Közösségért végzett munkáért” elismeréseket adományoztak az arra érdemeseknek, még büszkébb lehetett, hiszen a gazdaságtudományi kar hat kitüntetettje között a képviselő két lányát és feleségét is szólították.

A díjat Olsovszky Árpádtól, a kari HÖK elnökétől kapták, aki egyetemi titulusa mellett a kaposvári Fidelitas elnöke, a kaposvári önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának külsős tagja, Szita Károly polgármester ifjúságügyi tanácsadójaként is tevékenykedett, s legutóbbi önkormányzati választások előtt a Fidesz megyei listáján is helyet kapott – amikor a megyei közgyűlés elnökét Gelencsér Attilának hívták...

Úgy tudjuk, az egyetem vezetése jelezte a HÖK-elnöknek, túlzásnak tartják a hármas elismerést, ám Olsovszky Árpád mégis kitüntette a képviselő mindhárom családtagját.

Vas András