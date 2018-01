Bemutatták a Porgy és Besst

Szombaton este a jogtulajdonosok engedélyével ugyan zökkenőmentesen előadhatták volna Gershwin operáját az Erkel Színházban, ám ez mégsem sikerült. Az előadás 25 perces csúszással kezdődött a nézőtéri világítás meghibásodása miatt. Az előadásnak eleve nagy volt a tétje, hiszen, ahogy lapunk is beszámolt róla, ez az első nem afroamerikaiakra osztott színpadra állítás. Sokáig az is kérdéses volt, hogy a jogtulajdonosok egyáltalán hozzájárulnak-e a budapesti előadáshoz, annak ellenére, hogy Gershwin nem írt ilyen tartalmú klauzúrát a darabhoz. A társulat mégis feszült hangulatban kezdett neki a premiernek, hiszen - bár a kezdési időpontra megfelelően beénekelték magukat és a zenekar is behangolt - bizonytalan ideig tartó várakozásra kényszerültek. A nézők végül jóindulattal kezelték a nemvárt malőrt, de ez kizárólag annak volt köszönhető, hogy Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója jelesre vizsgázott stresszkezelésből. Háromszor kényszerült kiállni a függöny elé és részletesen beavatni a publikumot a világítástechnika rejtélyeibe. A bemutató lezajlott, ám a színvonala nehezen volt objektíven megítélhető. Honlapjukon vasárnap este még ez olvasható: „A produkció jelen formában történő bemutatása nem engedélyezett, és ellentétes a mű színrevitelének követelményeivel.”