Prága derék katonája

A mai Európai Unió állapotát híven jellemzi a cseh elnökválasztás eredménye. Az első fordulóban a hivatalban lévő elnök, az oroszbarátságáról, bevándorlás-ellenességéről, öntörvényűségéről és nem éppen úriember mivoltáról ismert Milos Zeman végzett ugyan az élen, de a közvélemény-kutatások alapján inkább a tudósnak, Jirí Drahosnak állt a zászló. Az azonban újra és újra bebizonyosodik, hogy a mai Európa nem szereti az úriembereket, a politikai korrektséget. Le kell hazudni a csillagokat az égről, el kell mondani mindennek a politikai ellenfelet, jól le kell őt járatni, no és hangzatos kijelentéseket kell tenni a bevándorlás ellen. Zeman esetében is működött a stratégia.

Pedig a két forduló között szinte bohózatba illő jeleneteknek lehettek tanúi a cseh választók. Hívei Zemant egyenesen Winston Churchillhez hasonlították, felidézve, hogy már a 2013-as elnökválasztásnál – amikor világossá vált, hogy bizony nem egyszer a pohár fenekére néz – megjegyezte: „Churchill naponta megivott egy üveg whiskyt, három üveg pezsgőt s elszívott egy szivart, de a háborút megnyerte”. Ha a cseh elnökválasztást a világháborúhoz hasonlítjuk, akkor Zemant valóban győztes hadvezérként ünnepelheti a társadalom, igaz, az egykori brit kormányfővel szemben az ő merészsége abban merült ki, hogy cinikus, demagóg kijelentések sorától sem riadt vissza. Egyszer például azt találta mondani: ha kell, puskát vesz a kezébe az iszlamisták ellen, hogy megvédje a határokat. Nagy kockázatot nem vállalt ezzel, mert már bottal is nehezen tud járni.

Zeman azonban elérte a társadalomnál, hogy ezekre a kijelentéseire mindenki csak legyint. Senki sem veszi komolyan, bonmot-jait sokan jópofának tartják - kit érdekel, mi igaz abból, amit mond. Churchill helyett inkább Svejkhez hasonlít, aki kiváló retorikai adottságokkal rendelkezik, de bátorsága azért igencsak kétségbe vonható.

Azzal, hogy az elnök további öt évig hazája államfője marad, a cseh belpolitikai show is folytatódik. Prágában sokan csalódtak az EU-ban, de az Unió is csalódhatott a Cseh Köztársaságban, jóllehet a demokratikus intézmények jóval erősebbek, mint nálunk vagy Lengyelországban. Ám Prágában is olyan belpolitikai folyamatok zajlanak, amelyek megerősítik: valami félresiklott a közép-európai országokban. Zeman ugyanis minden további nélkül megteheti, hogy gúnyt űz az alkotmányból. Másodszorra is kinevezi miniszterelnöknek Andrej Babist, a liberális populista ANO párt elnökét, nem törődve azzal, hogy már első nekifutásra sem tudott kormányt alakítani, s azzal sem, hogy erős a gyanú: a milliárdos vállalkozó törvénytelenül, saját céljaira használt fel uniós támogatásokat. Zemant azonban ez sem érdekli, a két populista politikus nagyon egymásra talált. Kéz kezet mos.

Az EU-t a cseh elnökválasztás eredménye alapjaiban nem rengeti meg ugyan, félő azonban: Zeman mindent elkövet, hogy Babis a szélsőjobbal vagy a szélsőballal szövetkezzék. A cseh elnök ugyanis büszke is arra, hogy ő is megpróbál beverni egy szöget az EU koporsójába.

Rónay Tamás