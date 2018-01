Farkas Franciska a színpadon lázad

Farkas Franciska Gorkij mesét mond a Thália Színházban, és ha lehet filmezik, nem szeretné, ha beskatulyáznák.

Farkas Franciska Makar Csudraként ül és pipázik a Thália Színház egyik kis színpadán. Gorkij novelláját mondja. Férfiruhában, óriási, néha leesni akaró bajusszal elsőre meglepő látványt nyújt a fiatal színésznő. Fel is kapja a fejét a néző, hogy mi ez az egész, aztán lassan magával ragadja, elsősorban maga a vállalkozás. Az est egy lakásszínházba készült, a felkérés szerint egy egyszemélyes produkciót kértek a színésznőtől.

- Sokáig gondolkodtam mit is csináljak, aztán beugrott a Makar Csudra, amit gyerekkoromban sokat mesélt nekem az édesanyám, aki orosz szakos volt az egyetemen és megszállottan csöpögtette belém az orosz irodalmat és kultúrát. A Makar Csudra hamar kedvencemmé vált, még a színészet előtt többször baráti körben is előadtam, szívesen népszerűsítem tovább, és a mese műfajában úgy éreztem otthon vagyok – avat be a választás részleteibe Franciska.

A monodráma műfajához azt mondják meg kell érni a színésznek, Franciska még nem rendelkezik bőséges színpadi tapasztalattal, de úgy érezte, hogy a felkérésnek meg kell felelnie. Magától, ha nem kérik, ezt még nem merte volna megcsinálni. Ráadásul itt csak saját magára támaszkodhat, nincs partner, vagy ahogy fogalmaz, nincs pihenő és mentési lehetőség sem. A színésznő tehát az önálló estjét egy novellával tölti ki, önmaga is egy kicsit a mű mögé bújik, de a történettel való találkozás élményét mindenképp meg szerette volna osztani a közönséggel, ezért bizonyos nézőket bevon az előadásba és egy-egy szereppel felruházza őket, vagyis kvázi alkalmi partnerekké teszi őket. Így még közvetlenebbé válik a produkció.

Makar Csudra A Makar Csudra Gorkij első nyomtatásban megjelent műve, amely tulajdonképpen egy példázat a nőkről, illetve a szerelemről. Főhőse Makar bácsi egy ukrán roma ember, aki a saját utazásait meséli. Köztudott, hogy Gorkij is szeretett utazni, nyilván ezek a saját élmények is megjelennek a novellában. Sőt a szerző saját öngyilkossági kísérlete is analógiát mutat a főhős bizonyos cselekedeteivel. A Thália Színházban a Makar Csudra című előadás február 10-én, március 3-án és április 14-én látható.

- Egyébként is szeretek az emberekkel interakcióba lépni, megismerni őket, adni nekik – fűzi hozzá. Franciska roma családban nőtt fel, de mint mondja, megunta, hogy a filmekben roma nőket osztanak rá, ezért a Makar Csudrában egy roma férfi szerepét osztotta saját magára. Magyarországon egyébként gyakori a színésznő szerint, hogy a művészeket beskatulyázzák, bezárják egy karakterbe, csak a biztosra, a beváltra mennek. Ilyen értelemben a Makar Csudra az ő szelíd személyes lázadásának is felfogható ez ellen.

Franciska tudatosan készült a színészetre, gyerekkorában felvették a Harlekin Gyermekszínházba, ahová járt is. Édesanyja szépen szaval és mesél. A Színház és Filmművészeti Egyetemre azonban nem vették fel, a családi körülményei miatt dolgoznia is kellett, érdekelte a szociális munka. Pelsőczy Rékánál vett magán órákat színészetből. Be is került egy színházi vizsga előadásba. Ám később megtalálták a filmes és televíziós lehetőségek, sőt több díjat is kapott.

Sok terve van, de boldog ha játszhatja a Makar Csudrát, az egyik előadás végén pedig különös örömöt jelentett számára, amikor a tapsrendben együtt hajolhatott meg az előadást inspiráló, éppen meglepetés ajándékkal érkező édesanyjával.

Névjegy Volt eladó, modell, szociális munkás. Filmezett a Viktória – A zürichi expressz, a Fehér farkas, a Brazilok, az Örök tél című alkotásokban, illetve az Aranyélet című televíziós sorozatban. Színpadon játszott többek között a Macbeth, a Mi a neved? a Földvevők és a Hollóasszony című produkciókban.

Balogh Gyula