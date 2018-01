Lemondott két helyettes államtitkár

A közműszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Cseh Tamás Zoltán lemondott posztjáról - derül ki a pénteki Magyar Közlönyből. A 35 éves jogászt alig több mint egy éve igazolta le az állami MVM-től a Bártfai-Mager Andrea vezette, nem sokkal azelőtt alakult postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosság. Orbán Viktor kormányfő állítólag az ekörül kialakult vita miatt helyezte át munkaszervezetüket a Miniszterelnökségtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Bár az elmúlt bő egy év során - a kormánybiztossághoz hasonlóan - a helyettes államtitkár tevékenységét se övezte különösebb feltűnés, az 50 százalékban MVM-tulajdonba kerülő Nemzeti Közművek ezalatt több százmilliárdért megvette a dél-magyarországi áramszolgáltatórendszert és az Égáz-Dégáz-hálózatot. Az új helyettes államtitkár kinevezéséről nincs hír.

A Magyar Közlöny ugyanebben a számában hírt adott arról is, hogy Nikoletti Antal közgazdász, a nemzetgazdasági tárca nemzetközi gazdasági kapcsolatokért és fenntartható gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára ugyancsak lemondott. A kormánytisztviselő korábban - itthon és külföldön - külföldi nagybankoknál volt felső vezető, egykor ugyancsak betöltötte a Budapest Airport vezérigazgató-helyettesi posztját is. A Nemzetgazdasági Minisztériumban kétszer volt helyettes államtitkár, a most véget ért kinevezése 2016-tól tartott. A nemzetközi gazdasági kapcsolatokért alapvetően a Külgazdasági és Külügyminisztérium a felelős, a gazdasági tárcánál inkább háttérmunkát végeznek.

B. M. - M.I.