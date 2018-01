Bruno Mars tarolt a Grammy-gálán

Bruno Mars tarolt a hatvanadik Grammy-gálán, amelynek műsorszerkesztési elvei miatt elég sokan reklamáltak. Joggal.

Még el sem kezdődött a 2018-as Grammy-díjátadó, máris felháborodott kommentek özönlöttek a szervezők felé. A zenerajongók ugyanis nehezményezték, hogy az egyik legrangosabb kategória, az év albuma jelöltjei között egyetlen nő található, Lorde, őt azonban – ellentétben az összes többi jelölttel – nem kérték fel szólóprodukcióra. Az új-zélandi énekesnőt mindössze a Tom Petty emlékére készülő produkcióban képzelték el a szervezők, ő azonban visszautasította ezt.

A botrány akkor robbant csak ki igazán, amikor a rajongók meglátták, hogy Sting bezzeg kétszer is felléphetett – az illetékesek ugyanis korábban időhiányra hivatkoztak, amikor Lorde felől érdeklődtek. A közösségi médiát elárasztották a dühös hozzászólások: „Nem, Lorde-ra nincs időnk sajnos, de sebaj, vegyük elő Sting harmincéves dalát, az Englishman in New Yorkot, és hadd zenéljen 19 percig!”

Az este nagy nyertese Bruno Mars, aki hét gramofonszobrot gyűjtött be, övé lett az év albuma, az év dala és felvétele is. A Sziget fellépőjeként nemrég bejelentett rappert, Kendrick Lamart ötször jutalmazták. A legjobb alternatív zenei album a Nationalé, a rockzenei kategóriában pedig a The War On Drugs nyert A Deeper Understanding című lemezével. A metál műfajában a Mastodon Sultan’s Curse című dalának élő előadását díjazták.

Semmi meglepő nincs abban, hogy a legjobb filmzene a Kaliforniai álomé lett, de Ed Sheeran Shape of You című dalának szobrocskája is papírforma a legjobb szóló popelőadás kategóriájában. Pofára esett viszont a Despacito, ami tényleg konstans az agyunkra ment 2017-ben, ehhez képest Bruno Mars elhalászott az orra elől mindent.

A legjobb dance-felvétel (jelentsen ez bármit is 2018-ban…) az LCD Soundsystem Tonite című dala lett, ugyanitt az albumok között viszont elég abszurd módon a Kraftwerk koncertlemeze nyert, ami, nos, finoman szólva anakronisztikus. Alessia Cara az év felfedezettje – senkit sem zavart ezek szerint, hogy 2015-ben már nagylemeze jelent meg. Leonard Cohen a rockelőadások között nyert a You Want It Darkerrel – és ennek nyomán szintén felszaladtak a szemöldökök, de úgy tűnik, előbb érjük el a világbékét, mint azt, hogy a Grammy-gálán egyszer végre értelmes kategóriákat és azokba illő jelölteket lássunk. A legjobb rockdal legalább a Foo Fighters Run című száma lett.

A Rolling Stones a legjobb tradicionális blues-album díját vitte el a Blue & Lonesome-mal, Carrie Fisher pedig a hangoskönyv kategóriában kapott posztumusz elismerést. Az év operafelvétele Berg Wozzeckje a Houstoni Operából, a legjobb nagyzenekari felvétel pedig a Pittsburghi Szimfonikusok Sosztakovics-Barber lemeze. Danyiil Trifonov kapta az év instrumentális szólójáért, Barbara Hannigan az év vokális szólójáért járó szobrocskát.

Kesha

A gála végére befért egy kis Trump-fricska is: egy bejátszásban Hillary Clinton és a valóságshow-sztárból rapelőadóvá avanzsált Cardi B olvasta az elnökről szóló botránykönyvet. A tinisztár Camilla Cabello migrációval kapcsolatosan tartott gyújtó hangú minibeszédet. Kesha óriási sikert aratott hatásos előadásával, Janelle Monae a szexuális zaklatás-ellenes Time’s Up kampány szónokaként pedig úgy fogalmazott: békével jöttünk, de nagyon is komolyan gondoljuk.

Csepelyi Adrienn