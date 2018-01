Embereken is tesztelték a kipufogógázt

25 egészséges személy szívta a nitrogén-dioxidot Aachenben, értesült a Stuttgarter Zeitung. Az European Scientific Study Group for the Environment, Health and Transport Sector (EUGT) nevű autóipari lobbicsoport 2012 és 2015 között végeztette a kísérleteket. Ezek résztvevői különböző koncentrációban lélegezték a gázt, ami a dízel egyik égésterméke, alkalmanként több óráig. A nitrogén-dioxid hatását az Aacheni Egyetemi Kórházban vizsgálták. Az egyetemtől nyilatkozó Thomas Kraus szerint a résztvevőkre nézve nem voltak káros következményei a kísérleteknek, de az eredményekből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Rajzfilmeket nézett és kifejezetten dízelfüstöt lélegezett 10 majom egy szintén az EUGT által megrendelt kísérletben, írta a The New York Times még csütörtökön. A szervezet 2014-ben, egy amerikai laborral végeztetett vizsgálatának költségeit a Volkswagen, a BMW és a Daimler állta, a cél szintén a dízelek által kibocsátott káros anyagok egészségügyi hatásainak felmérése volt.

A majomkísérletekre a Volkswagen ellen a dízelbotrány miatt zajló per során derült fény. Több, dízelautókat gyártó cégről derült ki, járműveik szoftvereit úgy programozták, hogy laboratóriumi körülmények között, mérések és tesztek végzésekor lekorlátozzák az autó teljesítményét - erről itt írunk bővebben -, hogy azok kevesebb káros anyagot bocsássanak ki. Az állatkísérletet is egy eszerint módosított VW Bogárral végezték. Az érintett autógyártók közleményben határolódtak el, illetve kértek elnézést a - Volkswagen szavaival - „rosszul megválasztott tudományos módszerekért”.