Titkos katonai bázisokat leplezett le egy fitnesz app

„Összekötjük a világ atlétáit” – hirdeti a Strava mozgáskövetéses fitnesz applikáció honlapján, ahol egy térképet is közzétettek felhasználóik aktivitásáról a világ körül. A problémát éppen ez okozza, írja a The Guardian. Katonai elemzők a hétvégén vették észre, a térkép elég részletes ahhoz, hogy távoli területeken szolgálatot teljesítő katonák mozgását is feltüntesse.

„Az Egyesült Államok támaszpontjai tisztán kivehetőek” – mondta az ügy kapcsán Nathan Ruser, az Institute for United Conflict Analysts munkatársa. Ahogy mondta, az teszi különösen veszélyessé az applikációt, amikor azt ugyanúgy használják a katonák is, mint bárki más, mivel az ő edzéseik helyszíne a bázisuk, útvonala pedig gyakran annak folyosói.

Szíriai edzések a Strava térképén. Forrás: Strava.com

Szíriában a koalíciós bázisok hatalmas fénypontok a sötét háttér előtt, emeli ki Tobias Schneider elemző. Az applikáció leginkább nyugaton terjedt el: az orosz pozíciókat csak néhány jelzés jelöli, az irániak már nem láthatóak. Olyan országokban, mint Afganisztán, Dzsibuti vagy Szíria, a Strava felhasználói szinte kizárólag nyugati katonák.