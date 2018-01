Sajtófotó - Móricz-Sabján Simoné az idei nagydíj ( galéria)

A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!

Több mint hatezer képből választotta ki a zsűri a 36. Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit. A fotókat online már meg lehet nézni, kiállítás márciusban lesz.

Móricz-Sabján Simon hatgyerekes, a szegénységi küszöb alatt élő családról készült fotósorozata kapta a MÚOSZ Nagydíjat, Mónus Márton pedig André Kertész-nagydíjat kapott a Menhely Alapítvány hajléktalanokat mentő munkájáról készült sorozatával. Rajtuk kívül még 14 kategóriában díjazták a magyar fotóriporterek legjobb képeit a 36. Magyar Sajtófotó Pályázaton. Összesen 247-en adtak be 2260 pályázatot, a zsűri pedig január 26. és 28. között 6302 képből választotta ki nyilvánosan a díjazottakat. A zsűri elnöke Szlukovényi Tamás, a Reuters globalis fotó egykori főszerkesztője volt, tagjai Szabó Bernadett, a Reuters Pulitzer-díjas fotóriportere, a horvátországi Filip Horvat fotóriporter, a lengyel Maciek Nabrdalik fotóriporter és a cseh Michael Hanke, tavalyi a World Press Photo 2. helyezettje voltak.

Az eredményhirdetést Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke, a Népszava szerkesztője nyitotta meg. Elmondta, hogy még a Népszabadságnál hallotta Rédei Ferenc fotórovat vezetőtől, hogy az újságban a kép ugyanolyan fontos, mint a szöveg. Őt ez akkor “megbotránkoztatta”, de másfél évvel a Népszabadság bezárása után rájött, Rédeinek igaza volt. A szövegek ugyanis a megírás pillanatának szóltak, a képek viszont az örökkévalóságnak. Akik most díjat kapnak, elindultak az örökkévalóság felé. Szlukovényi megjegyezte, fontos, hogy sok pályázó volt 35 év alatti volt, sokan nem budapesti voltak, pályáztak női fotósok és amatőrök is. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, most, amikor mindenki fotózik, fontos, hogy a fotóriporterek a szélesebb közönségnek is megmutassák, hogy használhatják a vizuális kultúrát ellépve a szelfitől.

Az eredményhirdetés során a 27 éves Mónus Márton elmondta, hogy két és fél éve foglalkozik fotóripoterkedéssel. Sorozatát két hónapig készítette, a Menhely Alapítvány krízis autó szolgáltatásáról és arról szól, hogy mentik meg a fagyhalál szélén álló hajléktalanokat. Az André Kertész-nagydíjat a legjobb emberközpontú, dokumentarista képért vagy képsorozatért adják. Móricz-Sabján Simon, aki szerint éveket is érdemes beletenni egy-egy projektbe, elmondta, sorozata nagyon személyes. A hét éve elkezdett Sárvidék című fotóesszé fotózásának során ismerkedett meg a hatgyerekes, szegénységben élő Borsosékkal, akiknek az életét szerette volna visszaadni.

A pályázaton többek között hír, képriport, mindennapi élet, portré, művészet, sport, természet és tudomány, társadalomábrázolás kategóriákban osztottak díjakat egyedi fotókra és sorozatokra. Mi is megmutatunk a díjazottak közül néhányat, a nyertes képeket a www.sajto-foto.hu -n lehet megnézni.

A díjak átadása és a Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitója március 29-én lesz a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.

Urbán Csilla