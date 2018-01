"Sugárzó latin szépség" - Penélope Cruz életműdíjat kap

Penélope Cruz Oscar-díjas színésznőt Cesar-életműdíjjal tünteti ki a francia filmakadémia - adta hírül a The Hollywood Reporter. A filmsztár az elismerést a Cesar-díjak átadásán veheti át - közölték hétfőn a szervezők.

Alain Terzian, a francia filmakadémia elnöke "nagyszerű filmesek múzsájának, sugárzó latin szépségnek" nevezte a spanyol származású színésznőt. Hozzátette, hogy Cruz a nemzetközi produkciókban és bensőséges hangulatú filmekben is képes arra, hogy ragyogjon. Terzian felidézte, hogy Cruz szerepelt Ridley Scott A jogász című krimijében, Rob Marshall Kilenc című filmjében, Kenneth Branagh Gyilkosság az Orient expresszen című Agatha Christie-adaptációjában és Sergio Castellitto Ne menj el! című románcában.

Cruz hosszú ideje Pedro Almodóvar spanyol filmrendező múzsája, számos filmet készítettek együtt, köztük a Mindent anyámról, és a Nyisd ki a szemed! című alkotásokat, utóbbiból egy amerikai feldolgozás is született Vanília égbolt címmel. A filmcsillag a cannes-i filmfesztivál Arany Pálma-díját is elnyerte a Volver című film főszerepéért. Oscar-díját pedig a Vicky Cristina Barcelona című Woody Allen-filmért kapta.

Hamarosan Aszgar Farhadi Everybody Knows című filmjében láthatják a nézők, a produkciót májusban kezdik forgalmazni, előtte valószínűleg Cannes-ban is bemutatják. A francia Oscarként emlegetett Cesar-díjakat március 2-án adják át Párizsban.