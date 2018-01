Már közel 600 halott a török-kurd konfliktusban

597 „terroristát ártalmatlanítottak” a török erők a török vezérkar közleménye szerint, írja az MTI. Az észak-szíriai enklávé, Afrín ellen január 20-án indították el az „Olajág” hadműveletet. Ankara célpontja az a kurd Népvédelmi Egységek (YPG) nevű milícia, ami a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) vezetőjeként fontos szerepet tölt be az Iszlám Állam elleni harcban. Az YPG-t az teszi terroristává Recep Tayyip Erdogan törökországának szemében, hogy a törökországi kurd szeparatista Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges. Múlt szombaton Erdogan már arról beszélt, akár az Egyesült Államok csapatait is lövetné, ha az útjába kerülnek kurdok elleni háborújában.

Ahogy a török hírügynökség mondta, az elmúlt tíz napban erőik a velük szövetséges Szabad Szíriai Hadsereg (SZSZH) segítségével 15 falvat és öt stratégiailag fontos hegytetőt vontak ellenőrzése alá. A legfrissebb beszámoló szerint vasárnapról hétfőre virradóra a török légierő 44 célpontot semmisített meg, köztük óvóhelyeket, fegyverraktárakat és lőállásokat. Az áldozatok között van az YPG 40 tagja.

Ugyan erről hétfőn Afrín központi kórházának egy orvosa úgy nyilatkozott, a török csapásokban civilek haltak meg, ő hozzájuk egy család 25 tagjának testét vitték be. A londoni központú Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja is megerősítette 13 civil halálát: öt gyerekről és három nőről, továbbá öt sebesültről számoltak be ugyanabból a családból.

Az SDF egy szóvivője, Musztafa Bali szerint a török harci gépek civilek által lakott területek fölött köröznek és főként falvakat bombáznak. Bali azt is elmondta, az YPG fegyvereseinek sikerült lelőniük egy török drónt. Ankara cáfol: szerint az áldozatok már évek óta halottak lehetnek, most csak eljátsszák a kurdok, hogy a török offenzívának estek áldozatul.

A török-kurd konfliktus Németországban is nagy port kavart, mivel a török hadsereg fegyvereinek jelentős része német gyártmány. Hétfőn a német szövetségi kormány tájékoztatóját zavarták meg transzparenseket feltartó tüntetők, akik a fegyverexport leállítását követelték.