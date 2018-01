Levelező tagozat

Miniszterelnök úr,

Levelet kaptam öntől. Bár ezúttal nem kért választ, nincsenek kérdései, csak tájékoztat, mégsem állhatom meg, válaszolnom kell. Már csak azért is, mert nem csak nekem írt, ugyanezt a levelet megkapta az ország valamennyi választópolgára (Tisztelt Honfitársa). Tájékoztatom, hogy írása teljesen felesleges, hiszen ugyanerről már informáltak az újságok, a rádiók, a tévék, talán még a vízcsapból is ez folyik.

Ami a konkrétumokat illeti: az önök által nemzetinek és konzultációnak elnevezett kérdőíves felmérésről valóban azt kommunikálták, hogy a válaszolók nemet mondtak a Soros-tervre. Azt azonban önök is elismerték: a választópolgároknak alig több mint egynegyede élt a lehetőséggel, hogy kifejtse véleményét. Így tehát szimplán hazugság, hogy "az ország polgárai elsöprő többséggel" álltak ki önök mellett.

Az viszont kétségtelen, hogy "a tét hatalmas". A migránsok megállítása, a kerítés lebontása, milliók tervezett Európába telepítése azonban csak ürügy. Önnél jobban senki sem tudja: e levél is arra szolgál, hogy meghosszabbíthassa uralmát. A többi csak félrevezetés. De kétségkívül nagyon hangzatos. Sok magyar ember szívének - és agyának - kedves azt olvasni, hallani, hogy meg kell védeni hazánkat. Akkor is, ha senki sem támadja. "Össze kell fognunk azért, hogy Magyarország megmaradjon magyar országnak" - írja, s nyilvánvalóan sok embernek a harci kürt szavával ér fel ez a kijelentés. Még ha nincsenek is "elsöprő többségben". Sőt.

Igaza van, ki kell állni Magyarországért. Ez a mi országunk, majdnem tíz millió emberé. Valamennyien számítanak. Csakhogy a kiállás nem azt jelenti, hogy meg kell erősíteni a jelenlegi hatalom pozícióit. Ha ön valóban őszinte lenne, s egy ilyen levéllel nem választási kampányt folytatna, ráadásul nem hazugságokra alapozná ezt a kampányt, akkor azt kellett volna írnia, hogy tessék áprilisban a Fideszre szavazni. Mert ön szerint ez az ország - és nem csupán a hatalmon lévő szűk kör - érdeke.

Tényleg "itt az idő" - ahogy írta. Hogy eldőljön, hisz-e még önnek az "elsöprő többség".

Sebes György