Arctic Monkeys Budapesten

Az indie rock egyik zászlóshajója, az Arctic Monkeys is fellép az idei Sziget fesztiválon. A világhírű brit csapat augusztus 14-én játszik másodszor Magyarországon. A koncertezéstől négy évre visszavonult zenekar frontembere, Alex Turner Last Shadow Puppets elnevezésű formációjával már járt a fesztiválon. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult, eddig öt stúdiólemezt készített és valamennyi – Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013) – vezette a brit albumlistát.