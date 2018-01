Merkel a jövőt építi

Angela Merkel kiszemelte utódjelöltjét. Ha rajta múlna, Annegret Kramp-Karrenbauer lenne a CDU következő vezetője.

Megrekedtek a német koalíciós tárgyalások, méghozzá az egyik legkényesebb témában, a bevándorlás ügyében. Hétfő hajnali két óráig tárgyaltak a kereszténydemokraták, a Keresztényszociális Unió (CSU) képviselői és a szociáldemokraták arról, milyen engedményeket tegyenek azoknak a menekülteknek, akik Németország határain kívül rekedtek ugyan, de hozzátartozójuk már német területen tartózkodik. Bár a családegyesítésről előzetes megállapodás született a két héttel ezelőtti koalíciós egyeztetéseken, az SPD rendkívüli kongresszusán sok küldött további engedményeket követelt a menekültek számára. Megállapodás nem született ugyan a többórás eszmecserén, de a pártok hangsúlyozták: megegyezésre törekednek. „Intenzíven dolgozunk, s mindent elkövetünk a megoldásért” – közölte Michael Grosse-Brömer, a CDU politikusa. Az idő szorít, hiszen a Bundestag már csütörtökön szavaz arról: júliusig havonta ezer menekült hozzátartozó számára teszik lehetővé, hogy csatlakozzon a már Németországban élő családtagjához.

A tárgyalásokat elvileg vasárnapig kívánják lezárni, de hosszabbítás is elképzelhető. Sokakat legalább annyira érdekel a végső megállapodás szövege, mint az, kik lesznek az új kabinetben. A hírek szerint ugyanis az utolsó kancellári mandátumára készülő Angela Merkel utódlását készíti elő, s ez már a miniszteri tárcák elosztásánál érzékelhetővé válhat. Egyfajta átmeneti időszakot készít elő. Sokáig Ursula von der Leyent emlegették legesélyesebb utódjelöltjeként, ám már évekkel ezelőtt megromlott a kancellár és a CDU-n belül amúgy sem túl népszerű jelenlegi védelmi miniszter viszonya. Már 2013-ban elvesztette Merkel bizalmát, mert akkor még munkaügyi miniszterként a Bundestagban a női kvóta bevezetéséért kardoskodott – a kancellár megkerülésével. Ezt a lépését azóta sem felejtette el Angela Merkel.

A kancellár azonban így is női utódot szán magának. Mint a Spiegel írta, eltökélt szándéka, hogy modernizálja a pártot. Akadnak önjelöltek, akik szívesen követnék a „trónon”, elsősorban a konzervatív szárny illusztris alakjáról, Jens Spahnról van szó, Merkel azonban hallani sem akar arról, hogy olyan személy legyen a politikai örököse, akinek a nézetei jelentősen eltérnek az övétől. Bár nyilván Merkel egymaga nem határozhatja meg, ki legyen az utóda, ám megvannak a lehetőségei arra, hogy felépítse a CDU következő meghatározó politikusát. A posztra Annegret Kramp-Karrenbauert szemelte ki, akit a kereszténydemokrata tagság is kedvel. Saar-vidék miniszterelnökére már a koalíciós egyeztetések során is fontos szerep hárult: ő volt az egyedüli CDU-politikus, aki két munkacsoportban is a megbeszéléseket irányította. Merkel nagyon elégedett a munkájával, imponált számára, hogy – autóbalesete után – a betegágyról is szüntelenül folytatta tárgyalásait. A CDU egyik illetékese a Spiegelnek elmondta, ha Kramp-Karrenbauer tárcát akar magának a következő kormányban, Merkel mindenképpen helyet szorít számára. Egyelőre nem biztos, hogy már most a kormány tagja lesz, sajtóhírek szerint erre a jövő évi európai parlamenti választás után kerülhet majd sor. Ha miniszter lesz, a külügyi tárca lenne a legalkalmasabb arra, hogy felépítsék imázsát, ám Martin Schulz, az SPD elnöke is a német diplomácia irányítója akar lenni.

Kramp-Karrenbauer fokozatosan készíti elő berlini karrierjét, s a szövetségi politikában való szerepvállalását. Ám nemcsak a „fontolva haladásban” hasonlít a kancellárra: hozzá hasonlóan nyugodt természetű ember, akit ritkán ragadnak magával az érzelmei, mindig a tárgyra koncentrál. Ugyanakkor képes kemény is lenni: amikor 2000-ben saar-vidéki belügyminiszter lett, megerősítette a rendőrséget, amivel tekintélyt vívott ki magának. Amikor tartományában választási kampány folyt, megtiltotta szűkebb pátriájában a török politikusok nyilvános fellépését. Bizonyos tekintetben tehát „keményvonalasabb” Merkelnél. Szintén tehetségét mutatja, hogy Saar-vidéken reménytelen helyzetből hozta fel a CDU-t. Jelenleg nagykoalíció élén áll.

Rónay Tamás