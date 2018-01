Az Egyesült Királyság uniós kilépése utáni átmeneti időszak 2020. december 31-ig fog tartani – írta az AFP. Ez azt jelenti, hogy a kiválás után még közel két évig érvényesek lesznek az uniós törvények az Egyesült Királyságra. A távozás feltételei továbbra is megosztják a brit vezetőket, s szakértők szerint a korábbinál is nagyobb a nyomás Theresa May kormányfőn.