Pillantás a kulisszák mögé - Orbán és Kurz, az ifjú osztrák vezér

Az egészen biztos, hogy a migráció és a menekültügy kérdése Bécsből kicsit máshogy látszik - egyebek mellett ezt mondta az Euronewsnak a külpolitikai szakértő. Minden egyes nyugati tagállamban fontos és társadalmilag meghatározó kérdés, hogy a Közép-Kelet-Európából érkező munkavállalók hogyan illeszkednek be a társadalomba, és milyen anyagi javakat élveznek - tette hozzá Feledy Botond.

De mit vár Obán Viktor az ausztriai tárgyalásoktól?

Ma találkozik tehát Bécsben a magyar és az osztrák kormányfő. A migráció terén képviselt álláspont rokon vonásai miatt a magyar kormány üdvözölte az Osztrák Néppárt választási győzelmét, de mára kiütköztek a nézetkülönbségek is - emlékeztet az Euronews. Mint a Népszava is megírta, a Kurz-kormány megtámadta a paksi bővítést engedélyező uniós határozatot. Ez lehet valós szándék, vagy ügyes diplomáciai húzás, az osztrák tárgyalási pozíció megalapozása - véli a szakértő, hozzátéve: az Ausztriában munkát vállaló külföldiek - köztök nagy számban magyarok - külföldön élő gyerekei után járó családi pótlék tervbe vett csökkentése arra világít rá, hogy Ausztriában a migrációellenesség a magyarokat is sújthatja.

A kormány satelit "civil" szervezete, a hangzatos nevű Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a hajdan közszolgálati, ma már állami, de leginkább kormánytévé műsorában sietett tudatni: Ausztria jó szövetségese lehet a visegrádi országoknak, erősítheti a V4-es álláspontot a migráció kérdésében. Törcsi Péter ( volt IKSZ-alelnök, aki később a Fidesz-KDNP színeiben lett solymári önkormányzati képviselő) hétfőn az M1 aktuális csatornán azt állította: a migráció ügyében csak hajszálnyi különbségek vannak a Sebastian Kurz vezette kormány és a magyar kormány álláspontja között.

Az Euronews által megkérdezett szakértő ugyanakkor úgy véli: Orbán Viktor nem egy laza kis megbeszélésre érkezett Ausztriába, a magyar kormányfő kemény tárgyalásokra számíthat azért is, mert a két ország hasonló alapállású, de egymással konkuráló szövetségi rendszereket építget: míg Ausztria a szlavkovi együttműködés megújításában érdekelt, addig Magyarország a V4-ekben találta meg a potenciális partnereket.

Titkos találkozó Nem véletlenül utazott már egy nappal hivatalos látogatása előtt Bécsbe Orbán Viktor - írja a Zoom.hu. A portál információi szerint ugyanis a magyar miniszterelnök már hétfő este részt vett egy fontos találkozón az osztrák fővárosban. Tárgyalópartnere pedig nem más volt, mint Heinrich Pecina, a Mediaworks egykori tulajdonosa, a Népszabadságot bezáró, majd Mészáros Lőrinc cégével üzletelő osztrák vállalkozó, aki jelenleg a Vienna Capital Partners elnöke.

Két nagyon karakteres vezetőről beszélünk - mondta Feledy Botond - mindketten szeretnék miniszterelnöki pályafutásuk után nemzetközi szinten folytatni a politikát, ehhez viszont szükségük lesz olyan regionális platformokra, amelyeket ők tudnak megerősíteni. Úgyhogy ebben inkább versenyezni fognak, ami nem jelenti, hogy egyébként közép-rövid távokra szövetséget ne tudnának kötni akkor, ha az érdekeik azt megkívánják.

És ahogy Magyarország vagyontalan, sőt saját meghatározása szerint "plebejus" miniszterelnöke kedélyeskedik a kalauzzal a vonaton, azt sem kellene kihagyni. Halló röfi! ezúttal nem volt, mint annak idején Bözsi néninél, de a jegykezelésnél a "ki a negyedik?" kérdésre érkező válasszal ismét megcsillan az a sajátos orbáni közvetlenkedő humor.

lásd még: Bírálják Bécsben az odalátogató Orbánt