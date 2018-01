Legyőzte a rák a Petőfi Színház 46 éves színművészét

Életének 46. évében hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Horváth László a Soproni Petőfi Színház színművésze - tudatta honlapján a teátrum.

Horváth László 2012-ben szerződött Sopronba - idézik fel. Érkezésekor azt mondta: "A Forrás Színházzal végigjártam az országot, a határon túli területeken is rengeteget játszhattam. Most jó lesz megállni kicsit és mindazt, amit eddig kaptam ettől a pályától, amit felhalmozhattam az évek alatt, azt megosztani az itteni nézőkkel. Izgalommal várom a találkozást a közönséggel. A város nem idegen számomra, éltem a településen másfél évig, s a legnagyobb gyermekem is itt született. Sopron számomra ezért mindig is meghatározó hely. Jó újra itt lenni."

A soproni közönség az új társulat megalakulásakor John Steinbeck Egerek és emberek című drámájának főhőseként, Lennie-ként azonnal a szívébe zárta Horváth Lászlót. Emlékezetes, lelkeket megtöltő kiemelkedő alakításával kivívta színházszerető soproniak elismerését. Színpadon és azon túli teljesítményével, alázatával, emberségével, megbízhatóságával, sokoldalúságával a társulat alapembere volt, aki kézügyességének köszönhetően a színpad mögötti díszletvilág megteremtésében is szerepet vállalt.

Horváth László lelkében hordozta a színházteremtő és építő emberek közösségformáló erejét, hitét, példáját, alázatát. Emlékét őrizzük! - írják a színház honlapján.