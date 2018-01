Videó cáfolja a fideszes "zöldséges-politikus" védekezését

Három, a 24.hu által közzétett videón is látszik, hogy vásárlás után nem kaptak nyugtát Szatmáry Kristóf fideszes kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztos zöldségesében.

Hétfőn a Népszava is megírta: a XVI. kerületi boltban 12-ből 9 esetben nem ütötte be az eladó a bevételt az online pénztárgépbe, csak betette a nyitva levő pénztárgép érméket, bankjegyeket tároló részébe. Ugyanezt – a nyugtaadás hiányát – tapasztalta egy héttel korábban Vajda Zoltán, az Együtt politikusa is, aki a XVI. kerületi választókörzetben Szatmáry Kristóf kihívójaként indul az országgyűlési választáson. Csak akkor kapott blokkot, amikor ezt kifejezetten kérte. Szatmáry erre reagálva azt közölte: „minden szavuk egyértelmű rágalom, mert az érintettek az állításaikkal kapcsolatban semmiféle dokumentumot, jegyzőkönyvet nem tudnak bemutatni”. A miniszteri biztos ezért felszólította a hírportált és a politikust: „Hazug állításaikat vonják vissza, és kérjenek bocsánatot.”.

A miniszteri biztosnak a cégben szintén részes testvére a történtekre úgy reagált, hogy kitette közösségi oldalára a térfigyelő kamerájuk Vajda Zoltánról és az egyik riporterről készült képeit.

A 24.hu szerint a helyzetet tisztázhatná, ha Szatmáry bemutatná az üzlet biztonsági kameráinak azonos időszakban készített felvételeit, a bolti kamerák egyike ugyanis éppen az eladó munkáját figyeli – a miniszteri biztos azonban nem akarja közzé tenni a felvételeket, csak akkor, ha hatósági eljárás indul az ügyben. Az is figyelemre méltó, hogy Szatmáry azt állítja: a napokban betörés történt a zöldségesben és a betörő a pénztárgép mellett a céges iratokat is elvitte, némi gyümölccsel együtt. A fideszes politikus egyébként – állítása szerint – múlthéten döntötte el, hogy kiszáll a cégből.

A portál bizonyító erejű videója: