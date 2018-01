Összefogás nélkül marad a szégyen - Közismert személyiségek nyílt levele

Nem csak a Klubrádióba betelefonálók, hanem közismert személyiségek is meg vannak győződve arról, hogy mindössze egyetlen lehetőség mutatkozhat a Fidesz-kormány leváltására. Legalábbis azok mindenképp az összefogás hívei, akik aláírták a Magyar Nemzet által közzétett nyílt levelet, amit most mi is megosztunk olvasóinkkal: