Válság a Pedagógusok Szakszervezeténél

Válságos időket él meg a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), ki kell mondani: szakadás van a szakszervezet Országos Vezetőségében – mondta Galló Istvánné elnök egy kedd délutáni szűk körű sajtóbeszélgetésen. A PSZ elnöke az érdekképviselet Facebook-oldalán kedd délelőtt megjelent közleményre reagált, mely szerint az Országos Vezetőség még decemberben úgy döntött, hogy részt kíván venni a kormány által életre hívott Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkájában, az ezzel kapcsolatos egyeztetések is megkezdődtek.

Galló Istvánné elmondta: vannak olyanok a szakszervezetben, akik egy a kormányhoz közeledő irányváltást szeretnének, és az Országos Vezetőség december 18-i ülésén valóban született egy olyan határozat, amely támogatta a kerekasztalhoz való csatlakozást, ám ő arról nem tud, hogy a kormány irányába bármilyen egyeztetés elkezdődött volna. – A csatlakozás szembemegy a PSZ Kongresszusának korábbi döntésével is, így a kérdést előbb újból a Kongresszus elé kell terjeszteni – mondta. Az Országos Vezetőség jövő hétfőn ülésezik újra.

Mindemellett a közlemény azért is érdekes, mert a PSZ tavaly augusztusban hat másik szakszervezettel közös megállapodást írt alá arról, hogy nem ülnek le a kormány kerekasztalához. Az elutasítás egyik oka az volt, hogy a szakszervezetek csak három tagot delegálhattak volna, éppen ezért nem is minden érdekképviselet kapott felkérést. A másik, hogy a kerekasztal működését nem szabályozza törvény, így semmi garancia arra, hogy az ott született megállapodásokat a kormány betartja.



Ráadásul ha a PSZ beülne a kerekasztalba, az gyengítené, vagy éppen feleslegessé tenné a Pedagógusok Sztrájkbizottságában végzett munkájukat. A szakszervezetek azért döntöttek úgy, hogy inkább sztrájkbizottság keretében tárgyalnak a kormánnyal, mert annak van kidolgozott jogszabályi háttere, a kormánynak pedig egyeztetési kötelezettsége, a megállapodásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.

De az utóbbi hetekben nem csak ez okozott fejfájást a PSZ-nek: megosztó személyiséggé vált a szakszervezet eddigi jogásza és oktatási szakértője, Szüdi János is, aki nemrég jelentette be, hogy indul az idei országgyűlési képviselői választásokon, a DK színeiben. Szüdi - aki korábban közoktatási szakállamtitkár is volt - kilépett a szervezetből, interneten közzétett - és azóta eltávolított - búcsúlevelében azt írta: a PSZ ügyvivő testülete szerint személyével kárt okoz a szakszervezetnek.



Szinte ezzel egy időben Galló Istvánné arról tett bejelentést, hogy megbízatása idén lejár, és nem kíván ismét elindulni az elnöki tisztségért. A tisztújítással kapcsolatban Szüdi arról is írt eltávolított levelében, a küldöttek, illetve a vezetők megválasztásakor a PSZ tagjainak arról is dönteniük kell majd, hogy a szabad oktatásért zajló munka vagy a kormány oktatáspolitikája mellett teszik le voksukat.

Juhász Dániel