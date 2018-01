"Talán késik a helikopter?"- Elszabotálták a rendkívüli ülést

Fotó: Tóth Gergő

- Félig üres a parlament, hiányzik a kormányfő, a miniszterek és kormánypárti képviselők is – talán késik a helikopter? - ezzel a kérdéssel indította Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője a parlament, keddi rendkívüli ülését. Hárompárti összefogással, az MSZP, az LMP és a Jobbik képviselőcsoportjának részvételével ugyanis létrejött a rendkívüli ülés, de a kormánypártok szabotálták az eseményt – csak néhányan, Dömötör Csaba, Völner Pár, Rétvári Bence, Pogácsás Tibor államtitkárok, valamint Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető tették tiszteletüket.

Az ülést a kormány betelepítési politikája miatt hívták össze, ami kiegészült a biztonságos nyugdíjrendszer, illetve a közszolgálati tisztviselők bérrendezésének ügyével.

Tóth Bertalan szerint az elmúlt három évben a kormánypárti politikusok belehazudtak a lakosság szemébe menekültügyben – a migráció főszervezői Magyarországon pedig Szijjártó Péter külügyminiszter, Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal propagandaminiszter, hiszen a szocialista frakcióvezető úgy vélte: ők hoztak be a magyarok megkérdezése nélkül 1300 menekültet, telepítettek le jó pénz fejében 20 ezer gazdasági bevándorlót, köztük orosz bűnözőket is. Tóth hozzátette azt is, hogy a keddi ülés elszabotálásával kimondható: az országnak nincs felelős kormánya. A frakcióvezető emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon ma a nyugdíjasok felének 100 ezer forint alatti a nyugdíja, erről – szerinte – a Fidesz tehet, miközben megalázó 10 ezer forintos Erzsébet-utalvánnyal szúrják ki az idősek szemét.

Dömötör Csaba reagálásában arról beszélt, hogy Karácsony Gergely kormányfő-jelölt egyszerre venné el az Erzsébet-utalványt és bontaná le a határkerítést.

A Jobbik elnöke, Vona Gábor szerint Orbán Viktor Bécsig menekült az ülés elől. - A miniszterelnök az Altusz-interjú miatt futott a szomszédba, amely Orbán öszödi-beszéde – fogalmazott Vona.

Dömötör már azt is pozitívumnak nevezte, hogy Vona magyarul szólalt meg – majd arról beszélt, hogy Magyarország eddig egyetlen bevándorlót sem fogadott be, ez csak az ellenzék célja.

Szél Bernadett, az LMP társelnöke szerint a Fidesznek el kell számolnia az adófizetőknek, miért nem jött el ma a parlamenti ülésre – és azzal is, hogy miért nem adták meg a béremelést az önkormányzati dolgozókat. Az ellenzéki politikus az üléstől távol maradó Kövér Lászlót kérdezte: mit szól ahhoz, hogy Németh Szilárd önhatalmúan kikiáltja magát az élő nemzetbiztonságnak, és megpróbálja kitiltani Szélt a nemzetbiztonsági bizottság üléséről. - Ha a Soros-ösztöndíjt kifogásolják, akkor nézzenek tükörbe, mert ilyent önök is kaptak – mondta.

Gulyás Gergely, Fidesz-frakcióvezető szerint két hónappal a választás előtt nem kormány – hanem ellenzékváltó hangulat van, az ellenzéki pártok pedig kettesre próbálják javítani bizonyítványukat. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzékiek eddig kapkodva és össze-vissza nyilatkoztak a kvótaügyben, és a határzár szükségességéről vagy lebontásáról is. A nyugdíjhelyzetről is beszélt a frakcióvezető: megjegyezte, 2010 óta 30 százalékkal nőttek a nyugdíjak – és groteszk, hogy az idősek helyzetét éppen az államot azelőtt elbontó szocialisták féltik a kormánytól.

A napirend előtti kérdések és válaszok után persze kiderült, hogy az országgyűlés nem határozatképes – Gulyás Gergely indítványára pedig a jelenlévők szavazatszámláló géppel és meg kellett erősíteniük jelenlétüket. Mind az 55 ellenzéki aláíró eljött, de a 144 fideszes képviselő hiányában így határozathozatalra képtelenek maradtak. A következő ülésszak február 19-20-án várható.

Zoltai Ákos