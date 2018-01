Egyre nehezebb taxihoz jutni Budapesten

Egyre nehezebb taxit kapni Budapesten, pedig az utóbbi években még több is a sofőr - írja a Portfolio. Áprilistól várhatóan drágább is lesz sárga autóval utazni.

Úgy tűnhet, a 2013 szeptemberében bevezetett taxirendelet óta csökkent a sofőrök száma Budapest utcáin, ugyanis egyre többször fordul elő, hogy már a telefonos diszpécserre is hosszú percekig kell várakozni. A számok szerint azonban jelenleg 5600 taxis vadászik az utasokra, a rendelet bevezetése előtt, sőt még 2016-ban is 5300 sofőr dolgozott. Egy év alatt azonban háromszázzal nőtt a személyszállító autók száma. Sőt, a fővárosi kormányhivatal által a lapnak küldött adatok szerint 2017 végén 7532 darab személytaxi-vezetői igazolvány volt érvényben, vagyis nem mindenki taxizik, akinek erre engedélye lenne.

Illusztráció: Shutterstock

Évtizedekkel ezelőtt volt olyan terv, hogy korlátoznák a taxisok számát, de azt a javaslatot az Alkotmánybíróság akkoriban megsemmisítette - mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metál Zoltán szerint a jelenlegi létszám akár ideálisnak is mondható, a legtöbb esetben képes ellátni a budapesti igényeket. Probléma csúcsidőben (esténként, hétvégén) lehet, ekkor a megszokotthoz képest többet kell várni a taxira, azonban ennyiért a vállalkozásoknak nem éri meg fejleszteni. Metál Zoltán szerint ez így működik az éttermek esetében is; hétvégén vagy esténként nehéz asztalt foglalni. A taxis cégek egyelőre nem tapasztalnak munkaerőhiányt, a diszpécserszolgálaton is tudják biztosítani a szükséges létszámot - mondta. Ugyanakkor azt tapasztalják, hogy nőtt a kereslet a megbízható fuvarszervező cégek iránt, ennek köszönhető, hogy egyre gyakoribb, hogy csúcsidőben percekig nem lehet telefonon elérni a taxi-társaságokat.

Az elnök arról is beszélt, hogy a 2013-ban bevezetett hatósági árnak köszönhetően átláthatóbb és kiszámíthatóbb lett a szolgáltatás, ezért is nőtt meg iránta a kereslet. "A korábbi évekhez képest 5-10 százalékos élénkülést érzünk a forgalomban." Ebben az Uber kiszorítása is szerepet játszott - tette hozzá. Azzal, hogy januártól nem lehet tíz évnél idősebb autóval szolgáltatást nyújtani, a szövetség elnöke szerint egyetlen autó sem tűnt el az utakról, mert az átállás 2013 óta fokozatos volt. Mára a budapesti taxik átlagéletkora 16-ról 5,5 évre csökkent.

Áprilistól áremelés

Metál Zoltán elmondta, jelentősen megnövekedtek a taxisok költségei; drágultak a szakszervizek szolgáltatásai és a biztosítási díjak is magasabbak, ezért tavaszra megszülethet az áremelésről szóló megállapodás. Úgy fogalmazott, akár áprilistól jöhet egy elviselhető és józan mértékű, a korábbi javaslatuk szerinti 10-15 százalékos tarifaemelés.

