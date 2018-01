Halálos döfés az önkormányzatiságba

A Magyar Liberális Párt, az MSZP és a Párbeszéd nem fogja megengedni, hogy Magyarországon felszámolják az önkormányzati rendszert - jelentette ki a Liberálisok elnöke kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

Fodor Gábor elmondta, az elmúlt időszakban napvilágot látott hírek szerint a Fidesz arra készül, a választás után felszámolja Magyarországon az önkormányzatiság maradékát: a helyi önkormányzatokat megfosztanák autonómiájuktól és kormányzati befolyás alá vonnák őket. A változást akarók, a Liberálisok, az MSZP és a Párbeszéd szövetsége pont azért jött létre, hogy az illiberális állam ezen terjeszkedését meggátolja - hangoztatta.

Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, akit a Liberálisok is támogatnak, közölte, a 2018-as parlamenti választás egyik fontos tétje: a magyar polgárok továbbra is saját maguk dönthetik el, ki vezeti a településeket, vagy visszatér a tanácsrendszer, és a pártbüro dönti majd el, ki lesz a település vezetője.

A Párbeszéd társelnöke azt mondta, az elmúlt időszakban sok hír volt arról, mire készül a Fidesz a 2018-as választás után az önkormányzatisággal. Maga is látott olyan előterjesztéseket - folytatta -, amelyek a budapesti kerületek megszüntetéséről szóltak, de Tarlós István főpolgármester is világossá tette, hogy vannak ilyen tervek. Hozzátette: most arról lehet olvasni, hogy a kisebb településeken megszüntetnék azt, hogy a polgárok válasszák meg vezetőiket.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az elmúlt nyolc év az önkormányzatiság visszanyeséséről szólt, de "úgy látszik, hogy a halálos döfést a választás után akarja a Fidesz beleszúrni a magyar önkormányzatiságba".

A zuglói polgármester rögzítette: pártja, az MSZP és a Liberálisok szerint Magyarországon nem csökkenteni, hanem megerősíteni kell az önkormányzatiságot. A 2018-as választás után vissza kell adni a helyi közösségeknek az iskolafenntartói jogokat - mondta.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke azt mondta, a médiatörvény módosításával megszűnt a szabad sajtó Magyarországon, az alaptörvény elfogadásával csökkent a demokrácia, elvették a kórházakat, az iskolákat. Most azt lehet hallani, hogy megszűnne a jogállam egyik fontos intézménye, a helyi önkormányzat - közölte.

"Ez egy 21. századi településrombolás, falurombolás is lehet" - fogalmazott. Hozzátette: ha nincs egy gazda, aki figyel a településre, akkor az el fog sorvadni.

Molnár Gyula azt mondta, Orbán Viktor és a Fidesz ne akarjon harmadszor is program nélkül indulni. Tegye világossá a Fidesz, mit tervez az önkormányzatokkal! - szólított fel.