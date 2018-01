Uniós per elé néz Magyarország

Magyarország és másik nyolc európai uniós tagállam a jövő hét végéig kapott haladékot az Európai Bizottságtól arra, hogy pontos terveket nyújtsanak be a levegőszennyezésük korlátozására. Ha ezt elmulasztják, akkor a brüsszeli testület az Európai Bíróság elé citálja őket, mert évek óta túllépik az unió légszennyezési határértékeit. Magyarország ellen a szennyező részecskék (szálló por) és a nitrogén-dioxid megengedettnél magasabb szintje miatt folyik kötelezettségszegési eljárás, amely már a bírósági szakasz előtt áll. A közösségi előírásoknak való megfelelés határideje eredetileg 2005, illetve 2010 volt.

Karmenu Vella környezetvédelmi biztos szerint az Európai Bizottság túl hosszú ideig várt arra, hogy az érintett tagállamok végrehajtsák a levegőminőség javítását célzó uniós jogszabályokat. A környezetvédelmi miniszterek és államtitkárok részvételével tartott keddi brüsszeli találkozón a biztos ultimátumot adott a kilenceknek: vagy gyorsan teljesítik a vállalásaikat, vagy Brüsszel beperli őket. A megbeszélések után tartott sajtótájékoztatóján Vella elégtelennek ítélte az ülésen elhangzott javaslatokat, és sürgette a tagországokat, hogy a súlyának megfelelő gyorsasággal intézkedjenek “ebben az életbevágó ügyben”.

A magyar kormányt V. Németh Zsolt államtitkár képviselte az egyeztetésen. A tárca által kiadott közlemény részletesen felsorolja, hogy Magyarország mit tett az elmúlt években a levegőminőség javítása érdekében. A nyilatkozat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a hatóságok tovább dolgoznak a szükséges intézkedéseken.

Magyarországon a háztartások kibocsátása, ezen belül is a lakossági fűtésből eredő légszennyezettség, a nem megfelelő tüzelőanyagok használata a probléma fő oka. A szakminisztérium szakmai iránymutatást küldött az összes járási környezetvédelmi hatóságnak, leírva, hogyan kell egységesen kezelni a tiltott tüzeléssel kapcsolatos bejelentéseket. A tárca lapunknak küldött válaszában kiemelte, hogy a lakossági jelzéseket minden esetben kivizsgálják. A tét nem kicsi, ha ugyanis bebizonyosodik, hogy valaki például PET-palackkal, festett ablakkerettel, rongyokkal vagy gumival fűtött, akkor 75 és 300 ezer forint közötti büntetést kaphat. A hatóság emberei akár gyorstesztet is végezhetnek a kazánban talált maradványokon. A minisztérium szerint a szociális okok mellett gyakran ismerethiány miatt fűtenek szeméttel az emberek, ezért „Fűts okosan!” címmel felvilágosító kampányt indítottak.

Az Európai bizottság ezt az intézkedési tervet tartotta elégtelennek. Kérdés, hogy mire lesz elég az újabb, meggyőzőbb tervek benyújtására adott egy hét: van-e kész, eddig rejtegetett kormányzati elképzelés a kisméretű szálló por, valamint az ipar, a közlekedés és fűtés számlájára írható nitrogéndioxid kibocsátás csökkentésére, vagy inkább a bíróság előtt tisztázná magát a kormány.

