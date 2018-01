Kaszás Péter, az énekes-dobos

Kaszás Pétert virtuóz dobosként, illetve Al di Meola zenekarának állandó tagjaként ismeri a szakma és a közönség. Meglepő lehet, hogy első szólólemezén énekesként mutatkozik be és a minőségi popzene felé vette az irányt.

A napokban jelent meg Kaszás Péter első videoklipje (You Are The One), amelyen a 38 esztendős muzsikus énekel és dobol; mellette Bubenyák Zoltán zongorázik és Kolta Gergő basszusgitározik. „Még tízéves sem lehettem, amikor édesapám a Marcellina PJT nevű popzenekarban muzsikált, s az ő kiadójuk felvetette, hogy az énekesnő unokahúgával csináljunk egy gyerekduót. Megjelent egy lemezünk, adtunk néhány koncertet, de annyira nem szerettem, mert akkor már sokkal inkább a dobolás foglalkoztatott” – idézi fel énekesi pályájának kezdetét Kaszás Péter. Tizenöt éves korától megállás nélkül hívták különböző zenekarokba koncertezni és stúdiózni, hazai és nemzetközi díjakat, versenyeket nyert, majd a jól ismert bostoni Berklee College of Music ösztöndíjasaként tökéletesítette hangszertudását.

„Dobosként annyira bekerültem a körforgásba, hogy eszembe sem jutott színpadon énekelni. Ugyanakkor folyamatosan írtam vokális számokat, és magához az énekléshez is volt kedvem. 2004-ben alapítottam meg a saját zenekaromat, a Nalandát – Bubenyák Zoli és Kolta Gergő már ott is velem játszott. Ez instrumentális zene volt, de gyakran éreztem, hogy egy-egy markáns témához milyen jó lenne szöveget is írni.” A megvalósításra egészen 2016-ig kellett várni: ekkor szerveződött meg az Infinity Project, amelyben már – angol nyelvű – szövegek is helyet kaptak. Péter különösen sok munkaórát fordított az énekszólam rögzítésére. „Édesapám stúdiójában teljesen egyedül, professzionális laptopra dolgoztam, ami a nagy hangerő miatt egy másik helyiségben volt. A digitális Pro Tools eszközt onnan vezettem ki rengeteg kábel segítségével egy plazmatévére. Ez roppant bonyolultan hangzik, s tényleg lehetett volna rajta egyszerűsíteni, de nagyon fontos volt, hogy időkorlát nélkül, maximális igényességgel dolgozzak.” Az eredményt igazolja, hogy lemez elnyerte a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Fonogram-díját.

Az első klip már látható a közösségi csatornákon, s kedvező fogadtatásra talált. „Nyilvánvaló, hogy ott kell lenni a nagy zene- és videómegosztó portálokon – ebben teljesen egyetértünk kiadómmal, a Magneotonnal. Sokat segítettek nekem: eredetileg csak terjesztői szerződésről volt szó, de aztán vállalták a kiadást, a marketinget. Abban viszont konzervatív vagyok, hogy szerintem a fizikai hanghordozóra is nagy szükség van. Különösen azért, mert a streaming fogyasztói oldalról előnyös, de a zenészek számára kifejezetten hátrányos. Olyan, mintha valaki bemenne egy ABC-áruházba, s tíz dollárért felvásárolhatná az egész boltot, miközben a termék előállítójának, a zenésznek csak ezrelékek jutnak” – mondja.

Az Infinity Project mellett Kaszás Péter 2009 óta a gitáros sztár, Al di Meola zenekarának állandó tagja. Bejárta a világot, nagyszerű zenészekkel ismerkedett meg, de ma már kevesebb a fellépésük, mert Al di Meola hatvan felett inkább kamarazenei projektekbe (gitárduó vagy két gitár és harmonika) vágott bele. Péter másik állandó zenekara a fúziós világzenét játszó Djabe, ahová 2016-ban, a zongorista Nagy Jánossal és a trombitás Koós-Hutás Áronnal együtt került be. Ez a csapat is sokat játszik külföldön – azért is, mert rendszeresen csatlakozik hozzájuk két világhírű zenész: Steve Hackett (Genesis) és Gulli Briem (Mezzoforte). E formációk mellett a stúdiózásra, a session-zenélésre is marad azért ideje.

Névjegy Kaszás Péter hatéves korától tanult klasszikus ütőhangszereken, majd 11 évesen kapta első dobfelszerelését. Tinédzser kora óta hivatásos muzsikus: Artisjus- és Arany Dobverő-díjas, valamin tokiói Yamaha Songwriting Contest győztese. Al di Meolával felvett albumát (Pursuit of Radical Rhapsody) Latin Grammy-díjra jelölték. Több más világsztárral is együtt játszott; Európa és Amerika legpatinásabb jazzfesztiváljain (Montreux, North Sea, Marciac, Montreal) lépett színpadra.

Retkes Attila írása a Népszavának