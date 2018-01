Boltja van neki

Sajtótájékoztatót tartott Vajda Zoltán együttes politikus annál a zöldségesnél, amely Szatmáry Kristóf kereskedelempolitikáért felelős miniszteri biztosé. Az üzletben rendszeresen nem adtak nyugtát (jelzem: nem példátlan tapasztalat). Csak hát a tulaj mégsem Ló Béla a Hintapalinta utca 3-ból, és tudjuk, hogy tisztességesnek látszani is ildomos.

Szatmáry szerint viszont Vajda „teljesen nyilvánvaló hazugságokat és rágalmakat fogalmazott meg”. Tudniillik jegyzőkönyvet kellett volna felvenni. A család boltjában több kamera is van, de a felvételeket nem hozhatják nyilvánosságra. A fideszes képviselő azt is elmondta, hogy érzelmileg kötődik a bolthoz, mivel 30 évvel ezelőtt gyerekként árult ő is szombat délutánonként. De hogy védje családját, úgy döntött, hogy kiszáll ebből (!) a cégből.

Tehát nem nyugtát ad, hanem kiszáll. Ugyanerről az úrról nemrég az is kiderült, hogy feketén foglalkoztat, de akkor a könyvelőre kente az ügyet. Mintha ilyesmi sohasem fordulna elő a magánszektorban, kupori tulajok esetében.

Szatmáry családja egyébként különös kegyetlenséggel elkövetett kereskedő, hiszen anyukája is, meg a derék Kristóf is vezető pozícióban dolgozott abban a népszerű kereskedelmi kamarában, melynek vezetője egy csődbe ment boltos-oktatáspolitikus. És ha véletlenül valaki azt képzelné, hogy a Szatmáry család nem részesült bőven a trafikáldásból is, természetesen téved. Annak ellenére is, hogy a mamát, a vasárnapi boltzár élharcosát jogerősen elítélték közokirat-hamisításért, mert álmodott egy diplomát magának.

Hiába, nem lehet mindenki Mészáros Lőrinc: akadnak bőven még feltörekvő NER-arcok, akiknek egyelőre az aprópénzért is le kell hajolniuk. A balhét elvitetik az éhbéres alkalmazottal, képük nagy, afféle gyapotültetvényesre hajaz, visszaigazolva minden előítéletet.

Korunk igazi hősei.

Veress Jenő