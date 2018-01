Fucsovicsék ismét borítanák a papírformát

A teniszezők szövetségi kapitányának várakozása szerint szerdán már Fucsovics Márton is a magyar csapattal készülhet a belgák elleni összecsapásokra.

Már csak két nap és a magyarok is megkezdik szereplésüket a Davis-kupa-nyolcaddöntőjében. Köves Gábor szövetségi kapitány hétfőn tartotta első edzését a liege-i Country Hallban, tegnap pedig sajtótájékoztató keretében számolt be a legfrissebb fejleményekről.

"Hétfői érkezésünkkor még nem volt kész a pálya, így délután a szálloda fitnesztermében mozgattam át kicsit a fiúkat. A frissen festett pályán mi edzettünk először, a borítás közepesen gyors, nem pattan túl magasra a labda, de a felülete még picit érdes, és elég gyorsan 'megeszi' a labdákat" - közölte a tréner, aki egy jó hírről is beszámolt. Mint mondta, az ausztrál nyílt bajnokságon nyolcaddöntős, a világranglistán 63. Fucsovics Márton lábujj-közti fertőzése már a múlté, így szerdán már remélhetőleg teljes értékű munkát tud végezni Belgiumban.

Az ellenfél legnagyobb sztárja, a világranglistán hetedik David Goffin az Australian Open második fordulójában térdre kényszerült a francia Julien Benneteau ellen, így a vártnál korábban hazatért. A belga játékos azt mondta, már régen kitörölte a fejéből az Ausztráliában történeteket, a teniszben ugyanis hozzászokik az ember, hogy elveszít egy-egy meccset.

„Száz százalékban a Davis-kupára koncentrálok. Itt javíthatok, ráadásul még pihenhettem is" – tért ki a magyarok elleni mérkőzésre a 27 éves játékos, aki beszélt a tavaly novemberi, Franciaország ellenében elbukott döntőről is. – Az első forduló mindig becsapós. Még élénken él bennünk a tavalyi finálé emléke, ehhez képest most kezdődik minden elölről. Három mérkőzést kell nyerni és ennyi. Ugyanúgy fogok hozzáállni ehhez a párharchoz, mint minden meccsemhez, méltósággal és komolysággal. Megteszünk mindent, megpróbáljuk legyőzni a magyarokat. A tapasztalat mindenképp mellettünk szól – zárta szavait Goffin, aki sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Steve Darcis sérülése miatt nem léphet pályára.

A közelgő összecsapás kapcsán megszólalt Markovits László is, aki az 1995-ben világcsoportba jutó Davis-kupa-válogatott tagja volt.

„Köves Gáboréknak van lehetőségük meglepetést szerezni, sőt talán már nem is lenne akkora meglepetés, mert Marci akkora elképesztő teniszt játszik az elmúlt hónapokban, hogy mindkét egyéni meccsét is megnyerheti" – mondta a Vasas elnökeként tevékenykedő sportvezető, aki a párost látja a belgák leggyengébb pontjának.

Krocskó József, aki szintén tagja volt korábban a magyar Davis-kupa-csapatnak, úgy véli, a papírforma szerint a pénteki nyitónapon Fucsovics Márton az esélyesebb a második számú belga játékos ellen, így szerinte legrosszabb esetben is döntetlen lesz az állás az első nap után. „Egy 1–1-es nap után szerintem jó esélyek vannak, akkor viszont nagyon fontos a páros a szombati napon, bár mi annak idején úgy tudtunk nyerni az argentinok ellen, hogy a második nap után 1–2-re álltunk.”

A magyarok február 2. és 4. között zajló Davis-kupa-mérkőzéseit az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

A párharc részvevői:

Belgium: David Goffin (7.), Ruben Bemelmans (117.), Julien Cagnina (264.), Joris De Loore (314.)

Magyarország: Fucsovics Márton (63.), Balázs Attila (206.), Piros Zsombor (557.), Borsos Gábor (950.) és Valkusz Máté (844.)

Babosék szetthátrányból győztek A friss Grand Slam-tornagyőztes Babos Tímea, valamint ideiglenes partnere, a tajvani Csan Hao-csing női párosban bejutott a negyeddöntőbe a 226 ezer dollár (56,7 millió forint) összdíjazású tajvani WTA-tornán. Az első helyen kiemelt győztes duó - amely 2014-ben Kuala Lumpurban megnyerte a 250 000 dolláros WTA-tornát - az első fordulóban szetthátrányból fordított, s 3:6, 6:0, 10-5-re verte az Anna Blinkova, Magda Linette orosz, lengyel párost. Az Australian Openen a francia Kristina Mladenovic oldalán diadalmaskodó Babos egyesben - a torna negyedik kiemeltjeként - szerdán az ausztrál Arina Rodionova ellen kezd a 32-es főtáblán.

Korom Milán