Orbán különös bécsi útja

- Merre utaznak?

- Bécsbe, ha elvisznek!

- És kié a negyedik jegy? A táska.

- Csak biztonságból van. (Hogy a négyszemélyes kupéban senki ne ülhessen mellé - a szerk.)

Forrás: Facebook

Ez a párbeszéd játszódott le Orbán Viktor kormányfő, valamint a Bécsbe tartó vonaton szolgáló kalauz között hétfőn. A miniszterelnök ugyanis a választásokhoz közeledve – valamint nem sokkal az után, hogy barátjáról, Mészáros Lőrincről kiderült, rendszeresen luxus-magánrepülőgéppel utazik – úgy döntött: szakít a szokásokkal és a Sebastian Kurz osztrák kancellárral való tárgyalására, a közeli Bécsbe is vonattal megy. A Magyar Nemzet által közzétett, Twitterre felkerült videóból azonban kiderült, hogy a kormányfő teljesen feleslegesen dobott ki 30-40 ezer forintot vonatjegyekre, az osztrák fővárosban ugyanis már a megszokott szolgálati Volkswagen kisbuszát használta a motoros által felvezetett konvojban.

Lapunk megkérdezte Havasi Bertalant, a kormányfő sajtósát, hogy miért vonatoztak, ha Ausztriában az itthon is használt kisbusz várta a miniszterelnököt. Havasi válaszában azt írta: „mivel a vonat a vasútállomásra érkezik és nem a bécsi kancellári hivatalba, a magyar miniszterelnöknek Bécsben szüksége van egy közlekedési eszközre”. Ez természetesen nem magyarázat arra, hogy Orbán Viktor miért nem utazott eleve a kisbusszal Bécsbe, a járműnek ugyanis valahogyan oda kellett kerülniük a pályaudvarra. Kampányfogást lát a hétfőn feltöltött videóban az osztrák sajtó is, a Die Presse szerint például úgy utazott Orbán Viktor, „mint egy polgár”.

Nem csak a vonatút volt azonban különös Orbán bécsi útjában. A Zoom.hu információi szerint ugyanis a miniszterelnök titkos tárgyalást folytatott Heinrich Pecina osztrák üzletemberrel. Pecina korábban a Vienna Capitals Partners (VCP) élén a Népszabadság tulajdonosa volt, majd bezárta a napilapot, a médiacégét, a Mediaworks-öt pedig Mészáros Lőrincnek adta el, aki ebből építette fel az ország nagyját lefedő fideszes médiaportfólióját. A hétfő este a bécsi magyar nagykövetség épületében lezajlott találkozóról Havasi Bertalan csak annyit válaszolt, hogy Pecina kért találkozót Orbántól. A sajtós lapunknak nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Orbánt nem feszélyezte-e az, hogy Pecinát közben másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az osztrák bíróság csalásért és hűtlen kezelésért. A Népszabadság bezárása után egy időre a magyar piacról eltűnt Pecina egyébként nemrég újra előkerült: egy hozzá köthető cég tavaly júliusban felvásárolta a Kelet-Magyarország legnagyobb médiakiadójának számító Russmediát, illetve az erdélyi médiapiacon is megjelent a vállalkozó.

Kedden Sebastian Kurz kancellár és Orbán Viktor is találkozott, ám - legalábbis az egyeztetést követő sajtónyilatkozatok szerint - nem történt elmozdulás az osztrák-magyar viszony vitás kérdéseiben. Orbán szerint például a paksi erőműbővítéssel, illetve az osztrák családi pótlékkal kapcsolatos nézeteltérés nem kétoldalú ügy, és nem Bécsben vagy Budapesten, hanem „Brüsszelben” fogják majd eldönteni. Ausztria nemrég közölte, hogy Paks miatt pert indít a luxembourgi székhelyű Európai Bíróságon. A magyar kormányfő azt mondta, mindent meg kíván tenni azért, hogy a nukleáris politika kérdése ne rontsa a kétoldalú viszonyt. Az osztrák kormány azt tervezi, hogy csökkenti a családi pótlékot az Ausztriában dolgozó külföldi uniós polgárok azon gyerekei után, akik nem Ausztriában tartózkodnak életvitelszerűen.

Kurz szerint ez a mostaninál igazságosabb helyzetet fog teremteni, Orbán viszont diszkriminációnak minősítette a tervet, amely magyar vélemény szerint ellentmond az uniós jognak. A migrációt illetően ugyanakkor megerősítették azt az eddig is közös álláspontjukat, miszerint szükség van az EU külső határvédelmének a megerősítésére. Az újságírók rákérdeztek Heinz-Christian Strache, az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével való találkozóra is, erről Orbán Viktor azt mondta: államközi szintre emelkedett a kapcsolat, miután a Szabadságpárt a kormánykoalíció része lett. Ennek megfelelően vele a jövőben is találkozni fog - tette hozzá. Az illiberális demokráciára vonatkozó újságírói felvetésre Orbán Viktor azt mondta: a liberálisok, ha nincsenek kormányon, mindig azt gondolják, hogy megszűnt a demokrácia. Szerinte „a jelző nélküli demokrácia a legjobb demokrácia”.