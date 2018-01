Teljes szezont futnak az rali Eb-n

Hosszas szünet után ismét lesz magyar versenyzőpáros a rali Európa-bajnokságon, mivel Herczig Norbert négyszeres abszolút magyar bajnok és navigátora, Ferencz Ramón a MOL Racing Team színeiben elindulhat az idei szezonban – jelentették be a felek tegnap sajtótájékoztatón. „Évek óta tudatosan készülünk arra, hogy a nemzetközi mezőnyben is megmutathassuk mire vagyunk képesek, azonban erre eddig megfelelő háttér nélkül nem volt lehetőségünk. Büszke vagyok arra, hogy az ország egyik legnagyobb vállalata és a többi partnerünk is úgy döntött, hogy támogat a céljaink megvalósításában” – nyilatkozta Herczig. A rali Eb-sorozat nyolc versenyből áll, az elsőt március 22–24-én rendezik az Azori-szigeteken.