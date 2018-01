„A megfelelő emberek, a megfelelő jelöltek mellett”

Megtartotta alakuló ülését Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjének tanácsadó testülete.

- Csaknem két órán át tartott az első ülés, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjének bevezetője után mindenki szabadon elmondhatta, mely kérdéseket tartja a legfontosabbnak, és mivel szeretne hozzájárulni a közös munkához – tájékoztatta a Népszavát Andor László, Karácsony Gergely tanácsadó testületének hétfői üléséről. A huszonhárom tagú testület vezetője szerint mindenki érzi, hogy a társadalom többsége változást igényel, az ellenzéki politikusoknak pedig a korlátozott lehetőségek között is mindent meg kell tenniük, hogy ez a változás bekövetkezzen. - Többen is támogatták azt a szándékunkat, hogy ne csak plenáris összejövetelek legyenek, hanem szűkebb munkacsoportokban is dolgozzunk a három fő címszó alatt (fenntartható gazdaság, jóléti rendszerek, európai jogállam) – mondta Andor. A közgazdász szerint négyen hiányoztak, mert nem tudták átszervezni korábban vállalt kötelezettségeiket. Ez a létszám is alkalmas volt arra, hogy az összejövetel második felében valódi, interaktív párbeszéd folyjék a miniszterelnök-jelölttel a programalkotásról és a politikai stratégia más elemeiről is.

A tanácsadó testület egyetértett, hogy néhány kiemelt téma köré kell szervezni a munkájukat. - Bár a témakörök címét lehet még cizellálni, a lényeg, hogy ezek elég szélesen vannak meghatározva ahhoz, hogy számos részletkérdésről eshessen szó. Később felmerülhetnek olyan kérdések, amelyeket eddig nem fedtünk le. Ugyanakkor lehetnek olyan ügyek, amelyek nem szoríthatók be egyik vagy másik kategóriába. Például a munkaügy valószínűleg mindhárom témakörhöz kapcsolódik, tehát része a fenntartható gazdaságnak, a jóléti politikának és a jogállamiság kérdéskörének is – fogalmazott Andor László.

Polyák Gábor médiajogász, a testület tagja lapunknak azt mondta: továbbra is lelkesen adja a nevét ehhez a történethez. - A megfelelő jelölt mellé álltak, a megfelelő emberek és örülök, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak – fogalmazott a szakértő. A következő ülés a jövő héten lesz, a csoport tagjai törekednek arra, hogy az áprilisi választásokig minden héten találkozzanak egyszer.

