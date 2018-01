Más lyukakat tömtek be a fogorvosok pénzével

Sok helyen, köztük jobboldali vezetésű településeken is lenyúlták az alapellátó fogorvosoknak szánt hárommillió forintos támogatást – értesült a Népszava.

Nem jutott el minden alapellátó fogorvoshoz a kormány hárommillió forintos év végi ajándéka – tudta meg lapunk. Noha ezt a pénzt feltétel nélkül, szabad felhasználásra utalta az állam, hogy javítsanak a fogorvosi praxisok finanszírozásán, az önkormányzatok által működtetett körzetek jó részében a helyhatóságok nem adták tovább az összeget az érintetteknek. Annak ellenére sem, hogy az intézkedést bejelentő sajtótájékoztatón november végén Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár azt közölte: bár az esetek egy részében önkormányzatoknak utalnak, a pénz nem az övék, azt azonnal tovább kell utalniuk az ellátást végző fogorvosnak.

Régi panaszuk volt a tb-ellátást nyújtó fogorvosoknak, hogy miközben a háziorvosok finanszírozása évről-évre javult, addig ők régóta sokkal kevesebb pénzt kapnak, mint amennyiből praxisaik még működtethetők. Előbb kérték a kormányt, hogy ezt pótolja, majd szeptemberben nyomatékul ezer körzetben háromnapos demonstrációt is tartottak. Az akció után Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Ónodi-Szűcs Zoltán személyesen is fogadta a tiltakozó akciót szervező Nagy Ákos keszthelyi fogorvost. Majd az év végére megszületett egy kormányrendelet: működési formától függetlenül 3 millió forintot utalt a kormány az érintetteknek. A vállalkozási formában üzemelő praxisokba maradéktalanul megérkezett az összeg januárban. Csakhogy a mintegy 2400 alapellátó körzet harmadát az önkormányzatok működtetik. S ezek egy részében a helyhatóságok nem adták tovább a pénzt az érintetteknek.

„Nem kaptunk semmit, és nem is akarnak adni” – nyilatkozta lapunknak Nagy Melinda, gyulai fogorvos. Az önkormányzat két körzetet is működtet a városban. Ő, az egyikben 23 éve közalkalmazottként dolgozik, gyakorlatilag végig bérminimumra bejelentve. Nagyon számított erre a pénzre, hiszen volna mit költenie a munkakörülmények javítására. De egyelőre még csak nem is tudja, hogy mi a szándéka a testületnek.

Gyula fideszes polgármestere, Görgényi Ernő István lapunk érdeklődésére írásban azt válaszolta, hogy „a fogászati praxisok utáni támogatás felhasználásával kapcsolatos ügy döntés-előkészítési szakaszban van. Természetesen a kormány által biztosított többletfinanszírozást a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon és célokra fogjuk felhasználni. Terveink szerint a döntés még a héten megszületik.”

A gyulai polgármester álláspontjához hasonlóan vélekedhetnek más önkormányzatok is, mert az ország különböző pontjairól jelezték fogorvosok, hogy ők sem kapták meg a pénzt.

„Írtam levelet a polgármesternek, hogy utalja a praxisnak támogatást – mondta lapunknak Baumholzer Judit Kozármislenyben húsz éve dolgozó orvos. Hozzátette: ő a polgármestert és a jegyzőt is kereste az ügyben, akik előbb azt sem tudták, hogy pontosan mi ez az összeg, amit kaptak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK), majd üzentek a gazdasági vezetővel: ezt a pénz beteszik a költségvetésükbe, és majd eldöntik, hogy mi lesz a sorsa. – Úgy döntöttem, hogy kicsit várok, aztán a Baranya megyei kormányhivatalhoz fordulok a panasszal – mondta a fogorvos.

Zalakomárban Pataki György is hasonlóan járt. Mint felidézte, amikor kérte a pénzt a jegyző elutasító volt, a polgármester meg csak annyit mondott: a rendeletből nem derül ki egyértelműen, hogy a pénz mire használható. „Számomra pedig egyértelmű, hogy működtetési formától függetlenül az fogorvost illeti.” – fogalmazott a fogorvos.

A jobboldali vezetésű Miskolcon az egészségfejlesztési intézet fogorvosai nem jutottak hozzá a három millió forinthoz. Fülöp Ilona 1400 gyerek fogászati szűrését végzi, húsz éve dolgozik alapellátóként, de mint mondja: ő sem kapta meg, és jele sincs annak, hogy ez az összeg megjöhet.

Győr-Moson-Sopron megyében, egy másik fogorvosnak azt üzenték az önkormányzattól, hogy a 3 milliós összeg az övék. Mondván, hogy "törvény adta joguk van hozzá." Az orvos aki nem akart névvel a nyilvánosság elé állni, de elmondta: saját körzete mellett még egy másikban is helyettesít – mindezt saját gépekkel, anyagokkal, önkormányzati támogatás nélkül.

Bács-Kiskun megyében az egyik polgármester arra hivatkozva tagadta meg a pénz továbbadását a fogorvosnak, hogy ez most más jellegű finanszírozás, mint a szokásos havi összegek, ezért biztosan az önkormányzaté a pénz.

Nagy Ákos keszthelyi fogorvos, aki az őszi tiltakozó akciót szervezte azt mondta: hallott olyan önkormányzatról is, amely gond nélkül átadta a kormányzati támogatást.

Lapunk megkérdezte az Egészségügyért Felelős Államtitkárságot egyebek mellett arról, hogy mit tehetnek azok a fogorvosok, akikhez nem jutott el a pénz, az alábbi választ kaptuk:

“A támogatás összege a fogorvosi szolgálatot működtető önkormányzatnak/vállalkozásnak jár, ahol szabadon dönthetnek arról, hogy a fogorvosi szolgálatban milyen jellegű fejlesztést valósítanak meg (mely lehet bérfejlesztés, felújítás, technológiai fejlesztés, eszközbeszerzés). "

Danó Anna