Vizsgálja a kamara Kósa jogászát

Előzetes vizsgálatot rendelt el a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) Fiák István ügyvéddel szemben, aki Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (DiákÉsz) elnökeként a közelmúltban jogsegélyt ajánlott fel a Czeglédy-ügyben fizetés nélkül maradt diákmunkásoknak, ám a kamaránál panaszt tévő Czeglédy Csaba baloldali politikus szerint Fiák nem az ügyfelei érdekeit képviselte.

Mint ismeretes, Czeglédy Csabát július közepén tartóztatta le a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) milliárdos adócsalás gyanújával. Az adóhatóság ekkor lefoglalta a politikus által vezetett, iskolaszövetkezeteket üzemeltető Humán Operator Zrt összes adathordozóját és zárolta a cég számláit. Emiatt a cég nem tudta kifizetni a diák munkavállalói egy kisebb részét. Fiák, mint a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége (DiákÉsz) elnöke jogi segítséget ígért a fizetés nélkül maradt diákoknak. A Czeglédy-ügyben csúcsra járatott propagandamédiának feltűnően előzékenyen nyilatkozó Fiák többször is leszögezte: elvárja, hogy Czeglédy magánvagyonából fizesse ki a diákmunkásait. Azonban Czeglédy hiába kereste meg Fiákot azzal, hogy kifizetné a hatósági akció miatt fizetés nélkül maradt diákokat, Fiák István nem küldte át a nála jogsegélyért jelentkezett diákok ügyvédi meghatalmazását.

Czeglédy, Fiákhoz írott ügyvédi levelének a tartalma pedig napokkal később megjelent az egyik kormányportál lejárató cikkében. Amikor Czeglédy egyik ügyvédje Fiák megkerülésével a Facebook-on vette fel a kapcsolatot az egyik, sajtóban gyakran szereplő állítólagos károsult diákkal, a fiatalnak írott üzenete is szinte azonnal kikerült egy kormányportálra meghamisított tartalommal. Fiák végül látványosan Orbán Viktor miniszterelnöktől kért segítséget az ügyfelei számára. A Czeglédy-ügyből láthatóan kampánycirkuszt faragó kormánypárt az év végére meg is szavazta a diákmunkások közpénzen történő kifizetését, ám ez azóta is húzódik. Azaz Czeglédy ajánlatához képest immáron fél évvel csúszott el a diákok kifizetése. Közben a kormánymédia immáron több, mint fél tucat sajtópert bukott el Czeglédyvel kapcsolatos valótlan állításaik miatt. Ezek szinte mindegyike Fiák Istvántól származtak. Az ügyvédi kamarának most három hónapja van megvizsgálni az ügyet, ami indokolt esetben másik három hónappal meghosszabbítható.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre Fiák István úgy reagált: „mindenkit - így engem és Czeglédy Csabát is nem a szavai, hanem a tettei minősítenek”. Az ügyvéd utalt arra, hogy Czeglédyt korábban 2003-ban egyszer már elmarasztalták adócsalásért. „Én a megkárosított diákok állami kártalanításáért dolgoztam, míg Czeglédy Csaba fizetés helyett szájkaratézott. Nekem sikerült elintéznem a károsultak kártalanítását, míg Czeglédy Csaba fizetés helyett folyamatosan engem támadott. Mindenki azt tette, amihez ért.”

Batka Zoltán