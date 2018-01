Lúgos orvos, újabb menet - Lesz-e igazsága a "rongybabává tett" asszonynak?

Újabb tárgyalási fordulóra kerül sor ma a lúgos orvos ügyében a Fővárosi Ítélőtáblán. Bene Krisztiánt, a Budai Irgalmasrendi Kórház egykori igazgatóját azzal vádolják, hogy injekcióval elkábította, majd lúggal öntötte le volt szeretőjét.

Bene Krisztiánt tavaly a bíróság bűnösnek találta, kilenc évre el is ítélte, de a Kúria a bizonyítás hiányosságai miatt újrarendelte a másodfokú tárgyalás lefolytatását - ennek zajlik ma újabb menete a táblabíróságon.

A támadás 2013. március 12-én reggel 7 óra 45-kor történt, amikor a maszkos támadó lúggal leöntötte Renner Erika intim testtájékát, majd az asszonyt magára hagyta. A nő csonkítással felérő sérüléseket szenvedett. A hatóságok megvádolták Bene Krisztián kórházigazgatót, akit a bíróság el is ítélt a támadásért. Bene, aki éveken át szabadlábon védekezhetett, folyamatosan tagadta volt szeretője megtámadását.

A férfi az eset után három évvel egy magánegészségügyi intézményben dolgozott, nem sokkal utána pedig beállt a Terézvárosba gyermekorvosnak. Azt, hogy az ügy olyan sokáig húzódott - és tart még ma is -, a brutális eset kárvallottja az orvos magas társadalmi kapcsolataival magyarázza: a férfi Mikola István egykori egészségügyi miniszter unokaöccse. Renner Erikának pedig, aki egész életében viseli a támadás következményeit, ma sokadszora kell a kamerák kereszttüzében felidéznie "rongybabává változtatása" pillanatát. Mindemellett a jelentős hátszéllel rendelkező Bene változatos harcmodort folytató védelmének köszönhetően elképesztő támadásokban is része volt. Egyszer például elhangzott, hogy csonkolásos jellegű sérülése attól is bekövetkezhetett, hogy akár forró teával is leforrázhatta magát.

Lényeges momentum, hogy az igazságügyi orvosszakértők állítása szerint a támadónak alapos egészségügyi ismeretekkel kellett rendelkeznie, aki azzal is tisztában volt, hogy a lúg mindent roncsolva hatol át a bőrszöveteken.

Levetkőztetett, levette rólam a zoknit, a cipőt, a nadrágot, a melltartót, a trikót, a pulóvert, a kabátot, bevitt a fürdőszobába, rám öntötte a lúgot, és végignézte, ahogy ez az anyag lemarja a nemi szervemről a húst. Nem tudom felfogni, hogy ehhez mekkora gonoszság kellett – mondta Renner Erika, amikor a Népszabadság 2016 tavaszán feltárta a lúgos támadás részleteit.

Beismerő vallomás hiányában az indítékra vonatkozóan csak találgatni lehetett. Azért tette, mert ez a világnézete - fogalmazott egy ízben Bene tettéről a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szakértője, Betlen Anna. Úgy gondolta, joga volt megtenni, mert nem ő döntött a kapcsolat megszakításáról, hanem a nő. Patriarchális társadalomban élünk, ezt torolta meg.

A szerdai tárgyalás ma a reggeli órákban kezdődött. Amint vége, beszámolunk a fejleményekről.

Rab László