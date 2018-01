Katolikus és protestáns szervezetek segítenek szíriai menekülteknek

Biztonságban, repülővel érkezett érkezett meg Rómába harminc szíriai menekült Libanonból. Ők egy úgynevezett "humanitárius folyosón" jutottak Európába, vagyis olasz katolikus és protestáns szervezeteken keresztül, akik a következő két évben összesen 1000 szíriai menekültnek biztosítanak utazást, vízumot, munkalehetőséget és lakhatást, olasz családoknál. A programra egyházi adományokból gyűjtöttek pénzt - tudósít az Euronews.

Egy férfi a feleségével és öt gyerekükkel érkezett, akik közül az egyik súlyos betegségben szenved. Azt mondta, Libanonban pénz nélkül nem jutottak megfelelő orvosi ellátáshoz, kilátástalannak tűnt a helyzetük, mert nem könnyű ott lakást bérelni, és a gyerekeket iskolába járatni sem.

Rakétatámadásban halt meg egy fiatal lány Két rakéta csapódott szerdán az északnyugat-szíriai Afrín kerületből a határhoz közeli, dél-törökországi Reyhanli városába, egy 17 éves lány meghalt - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. A beszámoló szerint mindkét rakéta házfalat talált el. Rendőröket, tűzoltókat és mentőket vezényeltek a helyszínre.A fiatal áldozat ezúttal a kurd-török konfliktus miatt vesztette életét. Reyhanliba másfél hét alatt több mint 30 rakéta csapódott, aminek következtében korábban egy szíriai állampolgár meghalt, 47-en pedig megsebesültek.

Egy másik férfi azt mesélte, hogy már kétszer kellett menekülniük, mielőtt Rómába jöttek. Egyszer Damaszkuszból, ahol éltek, vissza kellett menniük a szülővárosukba, Szíria déli részére, de ott is szörnyűek voltak a körülmények, ráadásul közel volt hozzájuk az Iszlám Állam nevű terrorszervezet, így onnan is menekülniük kellett – mesélte. Egy asszony hozzátette, hogy szerinte már nincs is olyan hely Szíriában, amely távol lenne az erőszaktól vagy a terrorizmustól, egy családapa pedig azzal zárta, ha béke lesz Szíriában, valószínűleg visszatérnek.

Az olasz kezdeményezést már más országok átvették, így hasonlóan érkeznek majd menekültek Franciaországba és Belgiumba is, az olasz kormány pedig kinyitná a programot líbiai menekültek számára is.