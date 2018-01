„Helló! Viszlát!” – Mondta a delfin. És nem viccelünk (videó)

Emberi szavakat tanult gondozójától egy kardszárnyú delfin Franciaországban, írja a BBC. A Wikie nevű, 16 éves delfin angolul szólalt meg: „Helló”, mondta, elszámolt háromig, és elköszönt. Megtanult ezen kívül nyelvet ölteni is.

Az emlősök közt – az emberek után – a delfinek és bálnák utánoznak legjobban hangokat hallás alapján. Wikie ezzel kapcsolatban vett részt egy kísérletben: a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy emberi szavakat is tudnak-e ugyan olyan könnyedén utánozni, mint egymás hangjait. A válasz a siker ellenére még nem egyértelmű, mert a kísérletbe csak egyetlen delfint vontak be.

A csoportokban élő kardszárnyú delfinek, más néven orkák a legnagyobb delfinfélék. Csoportokban élnek, és tudósok megfigyelték már, egymás hangját utánozva saját dialektusa van minden egyes csoportjuknak.

A madridi Complutense Egyetem kutatója, José Abramson szerint elképzelhető, hogy egy nap beszélgetni is lehessen Wikie-vel. „Történt már ilyen”, fogalmazott: delfineket és egy jákópapagájt megtanítottak már jelbeszéddel olyan egyszerű mondatokra, amikkel azt mondhatták el nekik, tegyenek egy tárgyat ide vagy oda. Abramson ugyanakkor arra is figyelmeztetett, ne erőltessük rá ilyen módon az állati kommunikációra az emberi fogalmainkat, és többet nyerhetünk azzal, ha azt tanuljuk meg, ők hogyan kommunikálnak egymással a természetes környezetükben.

