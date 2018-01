Méltó elismerés az illatos, lila gyógynövénynek

Az év gyógynövényének választott, mediterrán vidékről származó levendulát már az ókorban is használták; fertőtlenítésére, a XV. századtól dísz- és aromanövényként Magyarországon is ültetik - olvasható a Gyógynövénylapon.

A valódi levendula vagy más néven keskenylevelű levendula (Lavandula angustifolia) legnagyobb ültetvényei Franciaországban találhatóak, de itthon is nagy területeken találhatóak illatozó, lila levendulások. A Pannonhalmi Főapátság kertjébe például a 17. században, német területről érkeztek az első tövek, a bencés monostor oldalában ma már négy hektáron két fajtáját is termesztik. Az 1920-as években francia mintákkal a tihanyi mikroklíma kedvező körülményei közé telepítették az első ipari célú, nagy illóolaj-hozamú, mára 30 hektárossá nőtt levendulaültetvényt.

Mire használható?

A levendula fajok a gyógyászati és a kozmetikai ipar számára is értékesek. Az apró liláskék virágokkal rendelkező növénynek már korán fertőtlenítő hatást tulajdonítottak, sőt a pestis járványok ellenszerének tartották. Napjainkban elsősorban nyugtató, szorongásoldó hatása miatt alkalmazzák. Virágát vagy illóolaját tartják a leghatásosabbnak. Gyógyhatását nyugtalanság, álmatlanság és emésztési panaszok kezelésében tudományos bizonyítékok is igazolják. Elalvást segítő hatását fürdőként, illóolajának inhalálásával vagy kockacukorra cseppentve, illetve teaként fogyasztva is kiváltja. A molyriasztóként is alkalmazható levendulapárnák is népszerűek. Jelenleg vizsgálatok folynak a levendulavirág ígéretes antibakteriális, antioxidáns, sebgyógyító, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásaival kapcsolatban is.